В Минске готовятся к международному турниру по легкой атлетике

В Минске готовятся к международным соревнованиям по легкой атлетике. Осенью они пройдут на обновленном стадионе «Динамо». Последний такой турнир проходил 34 года назад.

В программе бег, прыжки и метательные дисциплины. В каждом виде программы будет представлено по четыре атлета из Европы и США. Всего в Минске ожидают около 350 спортсменов. Беларуси как хозяйки соревнований гарантировано 10 мест в сборной.

«Система отбора в Европе будет такой: первый, кто в суперлиге занимает место, автоматически участвует. Остальные по рейтингу, то есть топ-3, это лучшие результаты сезона», – пояснил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.