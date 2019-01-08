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В Минске готовятся к международному турниру по легкой атлетике

09.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске готовятся к международным соревнованиям по легкой атлетике. Осенью они пройдут на обновленном стадионе «Динамо». Последний такой турнир проходил 34 года назад.

В программе бег, прыжки и метательные дисциплины. В каждом виде программы будет представлено по четыре атлета из Европы и США. Всего в Минске ожидают около 350 спортсменов. Беларуси как хозяйки соревнований гарантировано 10 мест в сборной. 

«Система отбора в Европе будет такой: первый, кто в суперлиге занимает место, автоматически участвует. Остальные по рейтингу, то есть топ-3, это лучшие результаты сезона», – пояснил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. 

Напомним, также в Минске с 21 по 30 июня пройдут Европейские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.



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Теги: Минск
 
 
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Осенью соревнования пройдут на обновленном стадионе «Динамо».
 
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