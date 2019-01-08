Последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет

Скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, об этом сообщил в своем "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - говорится в сообщении губернатора.

А.Лукьянов родился 7 мая 1930 года, в Смоленске. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этой должности Михаила Горбачева. Позднее был депутатом Госдумы РФ от Смоленской области.