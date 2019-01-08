В Брюсселе под Новый год обокрали здание полиции

Личные дела служащих полиции центрального района бельгийской столицы были украдены 31 декабря из административного здания, сообщила в среду газета "Дерньер Эр".

Согласно информации издания, которую подтвердила официальный представитель брюссельской прокуратуры Ине Ван Вимерш, пропажу обнаружили 2 января. Неизвестный проник через окно в помещение, где хранились досье примерно 2,5 тыс. служащих столичной полиции.

На минувшей неделе из здания прокуратуры Брюсселя был украден жесткий диск с отчетами о вскрытиях тел жертв террористических актов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Задержанный по подозрению в этой краже 27-летний мужчина, оказавшийся воевавшим в Сирии боевиком, свою причастность к похищению полностью отрицал. Но даже следствие считает, что пропавшие документы не были целью ограбления, и они не являлись единственными копиями отчетов.