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Италия и Польша возродят консервативные ценности в Европе, считает итальянский вице-премьер Сальвини

09.01.2019 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Польша и Италия должны заменить влияние Германии и Франции в Европе, продвигая идею "европейской весны", пишет в среду итальянская газета "Джорнале".

"Мы стремимся к новому балансу и новой энергии в Европе, и Польша с Италией, безусловно, станут героями новой "европейской весны", - сказал М.Сальвини в Варшаве в преддверии переговоров с лидером польской партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским.

Такое заявление премьер Италии сделал, учитывая проведение выборов в Европарламент весной 2019 года.

"Италия и Польша возродят истинные ценности в Европе: сократится влияние финансистов и бюрократов, и будет уделяться больше внимания трудовому сектору и сфере безопасности", - подчеркнул М.Сальвини.

При этом премьер Италии отметил, что власти двух стран намерены заменить влияние Германии и Франции в Европе.

Очередные выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

 
 
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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Польша и Италия должны заменить влияние Германии и Франции в Европе, продвигая идею...
 
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