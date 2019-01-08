Волейболистки «Минчанки» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта российской суперлиги

Волейболистки «Минчанки» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.



Фото: cev.eu

9 января в поединке 10-го тура белорусская команда в домашнем поединке в столичном спорткомплексе «Уручье» проиграла новичку суперлиги калининградскому «Локомотиву».

Впрочем, несмотря на дебютантский статус, калининградки возглавляют турнирную таблицу, потерпев всего одно поражение в 10 встречах.

«Минчанка» — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (19:25, 19:25, 22:25).

С 8 очками в 10 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

В 11-м туре «Минчанка» 13 января в гостях сыграет против саратовского «Протона», который замыкает турнирную таблицу.