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Волейболистки «Минчанки» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта российской суперлиги
Волейболистки «Минчанки» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.
9 января в поединке 10-го тура белорусская команда в домашнем поединке в столичном спорткомплексе «Уручье» проиграла новичку суперлиги калининградскому «Локомотиву».
Впрочем, несмотря на дебютантский статус, калининградки возглавляют турнирную таблицу, потерпев всего одно поражение в 10 встречах.
«Минчанка» — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (19:25, 19:25, 22:25).
С 8 очками в 10 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.
В 11-м туре «Минчанка» 13 января в гостях сыграет против саратовского «Протона», который замыкает турнирную таблицу.
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9 января белорусская команда в домашнем поединке в столичном спорткомплексе «Уручье» проиграла новичку суперлиги.
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