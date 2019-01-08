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Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

09.01.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В суде Первомайского района Минска продолжается процесс по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о вечеринке, в результате которой погибла 19-летняя девушка.

Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Напомним, компания подростков 4 августа собралась в столичной квартире. Молодые люди, предварительно купив, употребили экстази. После чего одной из обвиняемых стало плохо. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Дмитрий Боярович, СТВ:
Еще до начала заседания в здании суда было многолюдно. Сюда пришли родственники и знакомые обвиняемых. Слушания по делу проходят в открытом режиме. Хотя один из родителей ходатайствовал о закрытом процессе.

Обвиняемых семеро. Это молодые люди 18-ти, 19-ти лет, двое несовершеннолетних. Они пришли в суд с родителями. Самый старший – 22-летний парень. В зале суда он находился под стражей.

Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Суд заслушал показания свидетелей. Так, первым выступил судмедэксперт. Он заявил, что в крови погибшей девушки была обнаружена концентрация психотропа, в четыре раза превышающая смертельную. И что смерть наступила от острого отравления наркотиком.

Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Свои показания дали сотрудники внутренних дел. Среди них – инспектор по делам несовершеннолетних. События того вечера вспомнил один из друзей обвиняемых студент-медик. Именно ему ребята позвонили, когда девушке стало плохо.

Дмитрий Боярович:
Обвиняемым вменяется так называемая «наркотическая» статья. Впрочем, они могут получить лишь ограничение свободы на 2 года. Следствие же сейчас разыскивает наркодилера, который продал молодым людям психотроп. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В суде Первомайского района Минска продолжается процесс по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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