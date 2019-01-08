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«Паняцце «духоўнае адраджэнне» – гэта гімн лёсу беларускага народа». Александр Лукашенко вручил награды и специальные премии
Новости Беларуси. Начнем выпуск с неизменной традиции рождественских дней. В столичном Дворце Республики завершилась церемония вручения наград «За духовное возрождение» и специальных премий Президента деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто они герои нашего времени – расскажет Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
9 января чествуют людей, которые ежедневно помогают детям с трудной судьбой и особенностями развития – это коллектив Вечеровского дома интерната и Белорусского детского хосписа.
Служителей церкви, которые фактически повторили дело Франциска Скорины, работали над переводом Евангелия с греческого на белорусский язык. И конечно, не остались без внимания те, кто ежедневно прославляет нашу Родину в музыке и песнях.
Высокие награды лауреаты получают из рук главы государства. Обращаясь к гостям торжественной церемонии Александр Лукашенко отметил, что в нынешних реалиях так важно сохранить внутреннюю чистоту, уважать свои традиции и интегрировать новое, но не в разрез исконно белорусским законам и ценностям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Іх праца не вымяраецца лічбамі і нейкімі эканамічнымі паказчыкамі. Яна не мае цаны і, безумоўна, заслугоўвае прызнання дзяржавы на самым высокім узроўні, павагі і ўдзячнасці ўсяго беларускага народа.
В этот раз к традиционной премии «За духовное возрождение» и спецпремии для деятелей искусств добавили и ещё одну не менее важную – «Белорусский спортивный Олимп», которую присуждают спортсменам, ведь именно их победы объединяю нацию.
В 2019 году в фойе организовали целую выставку: лауреаты представили свои личные вещи, которые имеют по истине историческую ценность. Например, Ольга Мазуренок представила свои медали, артисты театров – свои костюмы. «Мисс Беларусь» Мария Василевич представила платье, в котором завоевала корону самой красивой девушки Европы на конкурсе «Мисс мира».
До начала церемонии мы пообщались с лауреатами, мы спросили у них, что же означает духовное возрождение. Предлагаю послушать.
Владимир Воропаев, начальник ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь»:
Юлия Быкова, автор музыки и текстов песен:
Ирина Барановская, старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте спортивного учреждения «Гродненская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3»:
Виктор Манаев стал ведущим концерта, который продолжил церемонию вручения наград «За духовное возрождение» и спецпремий деятелям культуры и искусства.
Младший сын Президента Николай Лукашенко принял участие в концерте.
Он вместе со своей учительницей исполнил музыкальную фантазию на фортепиано на темы песен авторства лауреатов премии «За духовное возрождение» Юлии Быковой и Евгения Олейника.
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«Паняцце «духоўнае адраджэнне» – гэта гімн лёсу беларускага народа». Александр Лукашенко вручил награды и специальные премии
Новости Беларуси. Начнем выпуск с неизменной традиции рождественских дней. В столичном Дворце Республики завершилась церемония вручения наград «За духовное...
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