МЧС: в Щучинском районе кот разбудил хозяина и уберег его от пожара

Как стало известно, в деревне Корсаки Щучинского района загорелся жилой дом. По информации МЧС, в это время там находился 32-летний хозяин и его кот. Мужчина во время пожара спал.

Гомеле В пенсионерка снимала с газовой плиты кастрюлю и устроила пожар

Как пояснил сам хозяин дома, он проснулся от того, что кот царапает ему лицо. В это же время в дверь стучала соседка, которая обратила внимание на дым. В результате мужчина сумел вовремя выбраться из горящего дома.

Спасатели в течение получаса потушили пожар. Никто из людей не пострадал. Жизни кота-героя также ничего не угрожает. Огнем были повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены.

В данный момент выясняется причина пожара. По всей вероятности, произошло короткое замыкание электропроводки.