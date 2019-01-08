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МЧС: в Щучинском районе кот разбудил хозяина и уберег его от пожара

09.01.2019 21:34 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: в Щучинском районе кот разбудил хозяина и уберег его от пожара
Кот-герой. © / МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, в деревне Корсаки Щучинского района загорелся жилой дом. По информации МЧС, в это время там находился 32-летний хозяин и его кот. Мужчина во время пожара спал.

МЧС: в Щучинском районе кот разбудил хозяина и уберег его от пожара В Гомеле пенсионерка снимала с газовой плиты кастрюлю и устроила пожар

Как пояснил сам хозяин дома, он проснулся от того, что кот царапает ему лицо. В это же время в дверь стучала соседка, которая обратила внимание на дым. В результате мужчина сумел вовремя выбраться из горящего дома.

Спасатели в течение получаса потушили пожар. Никто из людей не пострадал. Жизни кота-героя также ничего не угрожает. Огнем были повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены.

В данный момент выясняется причина пожара. По всей вероятности, произошло короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел вечером 8 января в деревне Корсаки.
 
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