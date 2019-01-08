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Во Франции обнаружены обломки разбившегося истребителя, ведутся поиски двух пилотов
Поисковая группа обнаружила в горах на востоке Франции обломки пропавшего в среду с радаров истребителя "Мираж-2000", сообщают французские СМИ.
Отмечается, что продолжаются поиски двух пилотов самолета, которых не обнаружили в районе крушения.
Очевидцы сообщали, что видели парашют в том районе, где разбился истребитель.
По словам военных, самолет выполнял учебный полет в условиях сильного снегопада, он не нес вооружений.
Истребитель "Мираж-2000" пропал с радаров утром в среду и перестал выходить на связь. Сразу после исчезновения в место предположительного исчезновения самолета были направлены поисково-спасательные группы.
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Поисковая группа обнаружила в горах на востоке Франции обломки пропавшего в среду с радаров истребителя "Мираж-2000", сообщают французские СМИ. Отмечается, что...
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