Начальники Генштабов стран НАТО соберутся в Брюсселе 15-16 января

Совещание высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета - пройдет на уровне начальников Генеральных штабов в Брюсселе 15-16 января в здании штаб-квартиры организации, сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

"В первый день встречи натовские военачальники проанализируют нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса", - отмечается в коммюнике.

Начальники Генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка". Состоится обмен взглядами на ситуацию в регионе.

16 января будет посвящено вопросам боевой подготовки, улучшению процесса создания возможностей совместного финансирования обороны и партнерства НАТО-Грузия, особенно пакету мер, содействующих Тбилиси в его стремлении вступить в альянс.

Встреча завершится дискуссией по Западным Балканам и миссии сил под эгидой НАТО для Косово - KFOR.