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В Беларуси при заморозках будет организовано патрулирование на дорогах
Новости Беларуси. В Беларусь пришли настоящие холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах температура воздуха опускается до 21 градуса мороза. При таких погодных условиях на улицах начинают свою работу мобильные пункты обогрева, организованные силами волонтёров и работников общества Красного Креста.
С самого утра и помощь оказывали жителям Витебска и Гомеля, к вечеру такие центры начали работу и на улицах столицы. В мобильном пункте обогрева есть все необходимое, чтобы согреться и оказать медицинскую помощь.
Наиболее незащищённым гражданам, в том числе и без определённого места жительства, бесплатно предлагают наборы питания, тёплая одежда и одеяла. При необходимости оказывается первая медицинская помощь.
Василий Скубилов, специалист отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста:
Всего по стране работает 10 подобных отрядов. Мобильные пункты обогрева открыты во всех областных центрах и в крупных городах. Например, в Витебской области такую помощь получили почти 200 человек, а на Гомельщине в мобильные пункты обогрева обратились полтысячи.
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Новости Беларуси. В Беларусь пришли настоящие холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах температура воздуха опускается до 21...
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