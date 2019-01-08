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Из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы

09.01.2019 22:13 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. В Украине из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы

Недостачу обнаружили в ходе инвентаризации. Специальную комиссию, которая занялась проверкой ценностей в храме, Минкульт направил еще в ноябре. Ревизию решили сделать впервые за 30 лет.

Из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы

Заведено уголовное дело. Киево-Печерская лавра – один из древнейших монастырей, который ведет свою историю со времен Киевской Руси. В 90 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
 
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Новости Украины. В Украине из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недостачу обнаружили в ходе...
 
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