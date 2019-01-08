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В Минске разыскивается женщина, которая причастна к краже в зоомагазине

09.01.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пришла за кормом для кота, а ушла с деньгами. Сотрудники РУВД Заводского района устанавливают личность женщины, которая может быть причастна к краже кошелька в зоомагазине на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске разыскивается женщина, которая причастна к краже в зоомагазине

На вид ей 45-55 лет. При себе имела черную сумку. Если вы узнали женщину на фото, сообщите в милицию.
 
 
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Новости Беларуси. Пришла за кормом для кота, а ушла с деньгами. Сотрудники РУВД Заводского района устанавливают личность женщины, которая может быть причастна к...
 
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