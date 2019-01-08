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Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке
Новости Беларуси. Настоящая зимняя сказка. Десятки необычных снежных и ледяных скульптур украсят Минский зоопарк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проявить свою фантазию в ежегодном конкурсе «Зимний подарок любимой столице!» смогут жители Заводского района. Тематика посвящена Году малой родины и II Европейским играм.
Заявки на участие в конкурсе и эскизы ледовых фигур будут приниматься до 18 января. Самые лучшие композиции изготовят и выставят в столичном зоопарке в феврале. Полюбоваться ледяными и снежными творениями можно будет до весны.
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Новости Беларуси. Настоящая зимняя сказка. Десятки необычных снежных и ледяных скульптур украсят Минский зоопарк, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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