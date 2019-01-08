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В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

09.01.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске на самых загруженных участках дорог начали использовать «умную» систему борьбы с заторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Пока она в тестовом режиме работает на проспекте Машерова. Bluetooth–приемники, видеокамеры и магнитные датчики все эти гаджеты помогают считывать количество машин, измерять скорость движения транспорта и подсказывать разумные решения в конкретных ситуациях.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Пробки в Минске особенно в час-пик – уже норма. Каждый год в столице становится больше автомобилистов. На своем транспорте все чаще приезжают в Беларусь и гости из соседних стран. Вовремя добраться в нужную точку вот уже несколько месяцев помогает эта «умная» система. Так, на проспекте Машерова в тестовом режиме трафик отслеживают специальные приборы.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Александр Лучонок, СТВ:
Один из них – магнитные датчики. Распознать на дороге их непросто. Устройства монтируются прямо в проезжую часть. Невидимые детекторы контролируют интенсивность потока автомобилей, причём в каждой полосе.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

 Информация с датчиков поступает диспетчерам в управляющий пункт ГАИ.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Елена Кеда, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Появляется импульс, который передаётся к нам на систему. И дальше система анализирует интенсивность и загруженность транспорта. Исходя из этого, включает или не включает противозаторовый алгоритм.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Операторы системы могут не только влиять на загрузку улиц, но и оперативнее реагировать на ДТП. Данные в центр передаются с различных устройств.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Вот, например, умные видеодетекторы, их крепят на светофорах и фонарях. А вот так уже выглядят Bluetooth–приемники. У них - особое назначение.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Александра Климович, инженер КУП СМЭП Мингорисполкома:
В транспортном потоке достаточно наличие хотя бы одного Bluetooth-устройства, и тогда система считывает это Bluetooth-устройство и идет расчет общий. Времени проезда этого транспортного средства, в котором находится это блютуз-устройство, средней скорости. 

При возникновении затора «умная» система сама анализируют дорожную обстановку и регулирует: сколько будет гореть красный или зеленый сигнал светофора. Все происходит в режиме онлайн.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Предварительные данные испытания системы показали, что средняя скорость сообщения по проспекту Машерова увеличилась на 14 %. Пропускная способность на 11 %. В дальнейшем планируется оборудовать 90 перекрёстков города Минска.

В Минске тестируют «умную» систему борьбы с заторами. Поможет ли она разгрузить дороги?

Планируется, что ноу-хау внедрят на самых проблемных перекрестках, где, как правило, большой поток транспорта. Удобнее станет и движение на МКАД. Там появятся специальные табло с информацией о ДТП. Нововведение позволит не только более гибко управлять трафиком, но и предупредить водителей, что на дороге может быть небезопасно.
 
Теги: Минск
 
 
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