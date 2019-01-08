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КХЛ. Минское «Динамо» победило братиславский «Слован»

09.01.2019 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередную домашнюю серию хоккеисты минского «Динамо» завершили победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Второй раз в этом сезоне был переигран братиславский «Слован» 5:3. Хет-триком отметился нападающий «зубров» Куинтон Хаудэн. Также по шайбе забросили Андрей Костицын и Андрей Степанов.

КХЛ. Минское «Динамо» победило братиславский «Слован»

«Динамо» набрало 32 очка и осталось на десятой строчке Западной конференции. От девятого места «зубры» отстают на 13 очков, а от зоны плей-офф на 14-ть. Свой следующий матч «бело-синие» проведут 11 января против магнитогорского «Металлурга».

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Новости Беларуси. Очередную домашнюю серию хоккеисты минского «Динамо» завершили победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Второй раз в этом сезоне был...
 
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