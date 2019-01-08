КХЛ. Минское «Динамо» победило братиславский «Слован»

Новости Беларуси. Очередную домашнюю серию хоккеисты минского «Динамо» завершили победой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй раз в этом сезоне был переигран братиславский «Слован» 5:3. Хет-триком отметился нападающий «зубров» Куинтон Хаудэн. Также по шайбе забросили Андрей Костицын и Андрей Степанов.





«Динамо» набрало 32 очка и осталось на десятой строчке Западной конференции. От девятого места «зубры» отстают на 13 очков, а от зоны плей-офф на 14-ть. Свой следующий матч «бело-синие» проведут 11 января против магнитогорского «Металлурга».