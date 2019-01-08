ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе

09.01.2019 22:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. И снова животные стали причиной ДТП. Автоколонна из 9 автобусов везли детей Могилевской области домой из столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вблизи деревни Колодежи Червенского района на трассу внезапно выскочили несколько лосей.

Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе

Водители начали экстренное торможение, в результате чего два транспорта столкнулись. В аварии пострадали два ребенка - 12-летние девочки из Черикова и Чериковского района.

Лоси стали причиной ДТП двух автобусов с детьми в Червенском районе

С незначительными травмами их доставили в больницу для обследования. По факту происшествия проводится проверка.
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. И снова животные стали причиной ДТП. Автоколонна из 9 автобусов везли детей Могилевской области домой из столицы, сообщили в программе «Минщина»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самодельный обогреватель стал причиной пожара в Слуцком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика