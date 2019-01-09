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Волейболисты сборной Беларуси пробились на чемпионат Европы - 2019

09.01.2019 23:26 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по волейболу обеспечила себе путевку на чемпионат Европы 2019 года.


Фото: cev.eu

9 января в Осло белорусские волейболисты обыграли команду Норвегии и заняли первое место в своей отборочной группе, одержав 5 побед в 6 поединках.

Норвегия — Беларусь — 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

Встреча продолжалась 78 минут.

В белорусской команде результативные очки набирали Родион Мискевич (16), Владислав Давыскиба (14), Максим Морозов (8), Андрей Радюк (4), Сергей Бусел (3).

У норвежцев самым результативным оказался Юнас Квален (16 очков).

В другом матче заключительного тура сборная Испании в гостях взяла верх над Грузией — 3:0 (25:10, 25:21, 25:18).

Итоговое положение в группе «Е»:

1. Беларусь — 14 очков (6 игр)

2. Испания — 14 (6)

3. Норвегия — 8 (6)

4. Грузия — 0 (6).

Беларусь как победитель своей группы получила прямую путевку на ЧЕ-2019. Кроме всех победителей отборочных групп, на континентальный форум попадут также пять лучших команд из семи, занявших вторые места.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Впервые европейское первенство пройдет в четырех странах с участием 24 национальных сборных.

Жеребьевка финальной стадии ЧЕ-2019 пройдет 16 января в Брюсселе.

Мужская сборная Беларуси в третий раз пробилась на чемпионат Европы. В 2013 году на континентальном форуме белорусы заняли 15-е место среди 16 команд, в 2015-м оказались на 16-й итоговой позиции.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по волейболу обеспечила себе путевку на чемпионат Европы 2019 года.
 
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