Изменяют порядок выдачи и оформления больничных. Что нужно знать пациентам?





Сергей Дечко, главный врач 7-й городской поликлиники г. Минска:

Все делается во благо пациента. И эти изменения носят, в первую очередь, социальную ориентацию. Что касается порядка выдачи: как до этого пациент приходил в поликлинику, беседовал с врачом и получал на руки свой бланк листка нетрудоспособности – это все останется.

Вместе с тем, будет ряд существенных изменений, но они будут постепенные. Во-первых, наши листки нетрудоспособности хоть и изменятся, потому что будет уже новая форма, но тот тираж, который заказан листков нетрудоспособности текущего образца, до того момента, пока он не будет полностью реализован, мы с вами будем продолжать использовать эти ставшие привычными уже и бланки листков нетрудоспособности для тех, кто работает, и справки о временной нетрудоспособности для учащихся.

Вместе с тем, есть ряд нововведений, которые касаются изменений законодательства прошедших лет. Мы до недавнего времени ориентировались на порядка 14 постановлений, которые в разных степенях дополняли друг друга. Сейчас у нас будет единое постановление с обновленной инструкцией, которое уже более четко дает определение различным терминам, понятиям и не позволяет их трактовать двояко. Что упростит процедуру взаимодействия и врача, и пациента.