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Священника в Бегомле лишили сана за "блудные отношения" с прихожанкой

09.01.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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В конце 2018 года в городском посёлке Бегомль Докшицкого района лишили сана православного священника отца Валерия — настоятеля местной церкви. Его заподозрили в близких отношениях с женщиной, пишет tut.by.


Священник Валерий Тимков / сайт Полоцкой епархии БПЦ

На защиту священника, который служил в посёлке более 16 лет, стали его прихожане. Они считают, что церковный суд обошёлся с ним несправедливо, и просят вернуть в служение. Соответствующие обращения верующие прислали церковным иерархам (патриарху Кириллу, митрополиту Павлу, архиепископу Феодосию) и... в Администрацию президента.

Иерею Валерию Тимкову — 39 лет. Назначение в приход храма Всех Святых в Бегомле он получил, когда ему было 22.

В 2008 году храм признали аварийным. Для богослужений было выдвинуто помещение в Бегомльской больнице. Параллельно молодой священник начал строить новую церковь — в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Её строительство затянулось на 10 лет.

А 14 декабря глава Полоцкой епархии архиепископ Феодосий после церковного суда лишил Бегомльского батюшку священного чина.

Верующие рассказывают, что отца Валерия обвинили в греховной связи с женщиной, жительницей другого региона страны. Об этом заявил её бывший муж.


В комментарии журналистам отец Валерий говорит, что на церковном суде его не ознакомили с фактами и свидетельствами, по которым его обвиняли. Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий якобы даже не стал его выслушивать. "Суд Полоцкой епархии не обращал должного внимания на мои объяснения, весь процесс был построен только на обвинениях в мой адрес. Суд не провёл тщательное предварительное следствие, не изучил факты в подтверждение моей невиновности. Я был также лишён защиты в лице свидетелей, которых был готов представить", — объясняет священник.

Женщину, о которой шла речь, отец Валерий знает более шести лет. По его словам, женщина рассказывала ему о разладе в семье и желании подать на развод. Поведение мужа он объясняет желанием отомстить бывшей жене.

Такую же версию высказала журналистам и сама 47-летняя женщина, которая невольно стала причиной суровой кары для священника: "У меня были проблемы в семье, мы общались со священником, и он меня поддерживал в сложной ситуации, давал советы. С мужем я хотела развестись давно, но сдерживало то, что у нас есть ребенок. Но потом окончательно пришла к решению о разводе. Сообщила об этом мужу. Он пришёл к выводу, что наш брак разрушило моё общение со священником".


Женщина говорит, что муж написал заявление в церковь. После этого к ней на работу пришли три священника. "Завели в отдельный кабинет и начали давить, чтобы писала под диктовку то, что скажут. Говорят: "Поступила жалоба от вашего мужа, и чтобы не давать ей ход, напишите отказ, что вы прекращаете со священником общение, и это никуда за рамки не выйдет". Я и пишу под диктовку то, что слышу: "...отрекаюсь от блудных отношений". Написала — и только потом поняла, что я написала в ущерб, в подтверждение того, что это якобы происходило. В тот момент я была очень напугана, не понимала значения некоторых слов, например, слова "блудный". Между нами с отцом Валерием было духовный контакт. Потом я написала заявление, что ненароком возвела клевету на священника, так как не понимала значения слов. Но было уже поздно — история закрутилась", — сокрушается она.

Верующие из Бегомля и Докшиц собрали уже более 600 подписей в защиту отца Валерия. Сам же священник обратился к главе БПЦ — митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, чтобы его дело пересмотрел высший суд Белорусского экзархата. Также он подал апелляционную жалобу с просьбой о восстановлении в служении на имя главы РПЦ — патриарха Кирилла.


 
 
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В конце 2018 года в городском посёлке Бегомль Докшицкого района лишили сана православного священника отца Валерия — настоятеля местной церкви. Его заподозрили в...
 
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