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Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

09.01.2019 21:29 — Разное | Партизан  
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Последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет. Информацию об этом на своей официальной странице в Twitter разместил губернатор Смоленской области Алексей Островский.


© Станислав Красильников/ТАСC

"Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память", - говорится в сообщении.

Дочь Лукьянова, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова подтвердила ТАСС информацию о смерти отца. "Да, подтверждаю", - сказала она ТАСС. Лукьянова добавила, что решение о дате прощания и месте похорон будет принято позже.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года, в Смоленске. В период с марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.

С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Государственной Думы, избирался от Смоленской области. С 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.


 
Теги: Новости
 
 
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Последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет. Информацию об этом на своей...
 
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