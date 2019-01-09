Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

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— Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнёров в различных проектах, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи, которое размещено в "Твиттере".





Они поясняют, что крайне счастливы, что нашли друг друга. Более того, пока ещё семейная пара благодарна за каждый прожитый вместе год.





— Даже если бы заранее знали, что разведёмся через 25 лет, мы бы всё равно сделали это снова, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи.





У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приёмная дочка.





Джефф и Маккензи познакомились в 1992 году. Причём уже через год они поженились.





пишет Лайф.ру. Основатель Amazon занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира. По оценке Forbes, состояние бизнеса оценивается в $139,6 миллиарда,Лайф.ру.



