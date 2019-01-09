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Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

09.01.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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Как поясняют Джефф и Маккензи Безос, они останутся друзьями и партнёрами по различным проектам. Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет.


Фото: Evan Agostini/Invision/AP

— Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнёров в различных проектах, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи, которое размещено в "Твиттере".

Они поясняют, что крайне счастливы, что нашли друг друга. Более того, пока ещё семейная пара благодарна за каждый прожитый вместе год.

— Даже если бы заранее знали, что разведёмся через 25 лет, мы бы всё равно сделали это снова, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи.

У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приёмная дочка.

Джефф и Маккензи познакомились в 1992 году. Причём уже через год они поженились.

Основатель Amazon занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира. По оценке Forbes, состояние бизнеса оценивается в $139,6 миллиарда, пишет Лайф.ру.


 
 
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Как поясняют Джефф и Маккензи Безос, они останутся друзьями и партнёрами по различным проектам. Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос...
 
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