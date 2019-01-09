Москва не прочь сделать белорусские НПЗ «своими», чтобы компенсировать налоговый маневр

Россия завершает налоговый маневр в нефтяной сфере. В 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в РФ, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. С 2019 года российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск это позволить не может, поэтому хотел получить компенсацию от России. Но предновогодние переговоры руководства двух стран успехом не увенчались. Кремль возжелал более глубокой интеграции.





Россия увязывает вопрос компенсации с приватизацией беларуских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам.





За «Нафтан» и свою долю в Мозырском НПЗ, Беларусь хотела бы получить 10 млрд долларов, сообщил Телеграм-канал «Газ-батюшка». Примерно во столько (10,5 млрд долларов) Минск оценивает свои потери от налогового маневра в течение ближайших 5 лет и хотел получить компенсацию.





«Да, [продажа пакета акций] действительно [рассматривается] как один из вариантов», — сказал TUT.BY информированный источник. Он отметил, что 42,58% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской «Славнефти», владельцами которой являются «Роснефть» и «Газпром нефть». «Но в России хотят полный контроль и реально управлять заводом», — сказал собеседник. Что касается стоимости сделки, то «вопрос обсуждается». «Но целиком заводы никто не собирается продавать. Надо обезопасить [от недружественных действий]», — сказал источник.









Стоит напомнить, что в 2014 году власти Беларуси уже оглашали условия продажи пакета акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Минск готов был оставить у себя 25% акций, выставив на продажу почти 30% (17,76% акций завода напрямую и 12% акций через выкуп 99,8% ООО «МНПЗ плюс»). Цена госпакета не указывалась, но тогда Беларусь оценила Мозырский НПЗ в 4 млрд долларов.





Кроме того, покупатель в течение пяти лет должен был полностью обеспечить сырьем и Мозырский НПЗ, и «Нафтан», построить еще один нефтеперерабатывающий завод мощностью до 8 млн тонн в год, насытить внутренний рынок Беларуси моторным топливом «в объемах, ежемесячно согласуемых с онцерном «Белнефтехим», а также сохранить численность работников Мозырского НПЗ и высокий уровень зарплаты. Но в итоге покупать пакет акций беларуского НПЗ никто не пожелал.



