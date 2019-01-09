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Почти тысяча старшеклассников станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады. Впервые среди учебных предметов будет физкультура

09.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Областной этап стартовал 8 января, и знания по восемнадцати учебным предметам в нем продемонстрируют победители второго этапа из всех районов области и Гродно. Наибольшее количество участников заявлено по математике – 103. В так называемых количественных лидерах также русский и белорусский язык и литература. Справляться с олимпиадными заданиями по этим предметам будут 134 старшеклассника области. 



– Впервые в этом году проводится олимпиада по физической культуре и здоровью, – рассказали в главном управлении образования. – И команда участников опять же значительная – 66 человек. Им предстоит не только продемонстрировать уровень физической подготовки, но и пройти теоретический тур, на выполнение заданий которого отведено три часа. 

Всего участниками третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам станут 927 человек, и это почти на сотню больше, чем год назад. Больше всего представителей из Гродно и Лидского района. Сохранится ли такое численное преимущество в таблице результатов, узнаем уже совсем скоро. По всем предметам итоги будут подведены в субботу, 12 января. 

Почти тысяча старшеклассников станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады. Впервые среди учебных предметов будет физкультура


Площадками для состязания станут учреждения общего среднего и профессионально-технического образования Гродно и Скиделя. В жюри, которое будет оценивать выполнение заданий, задействованы около 200 преподавателей учреждений высшего, профессионально-технического, общего среднего образования области и города Минска

Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. 

Почти тысяча старшеклассников станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады. Впервые среди учебных предметов будет физкультура

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Областной этап стартовал 8 января, и знания по восемнадцати учебным предметам в нем продемонстрируют победители второго этапа из всех районов области и Гродно....
 
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