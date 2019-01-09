Почти тысяча старшеклассников станут участниками третьего этапа республиканской олимпиады. Впервые среди учебных предметов будет физкультура

Областной этап стартовал 8 января, и знания по восемнадцати учебным предметам в нем продемонстрируют победители второго этапа из всех районов области и Гродно. Наибольшее количество участников заявлено по математике – 103. В так называемых количественных лидерах также русский и белорусский язык и литература. Справляться с олимпиадными заданиями по этим предметам будут 134 старшеклассника области.







– Впервые в этом году проводится олимпиада по физической культуре и здоровью, – рассказали в главном управлении образования. – И команда участников опять же значительная – 66 человек. Им предстоит не только продемонстрировать уровень физической подготовки, но и пройти теоретический тур, на выполнение заданий которого отведено три часа.



Всего участниками третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам станут 927 человек, и это почти на сотню больше, чем год назад. Больше всего представителей из Гродно и Лидского района. Сохранится ли такое численное преимущество в таблице результатов, узнаем уже совсем скоро. По всем предметам итоги будут подведены в субботу, 12 января.









Площадками для состязания станут учреждения общего среднего и профессионально-технического образования Гродно и Скиделя. В жюри, которое будет оценивать выполнение заданий, задействованы около 200 преподавателей учреждений высшего, профессионально-технического, общего среднего образования области и города Минска.



Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.





