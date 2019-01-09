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Мировой оперной классикой открылись в Бресте "Январские музыкальные вечера"
10.01.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте торжественно открылся XXXI Международный фестиваль классический музыки "Январские музыкальные вечера". В церемонии открытия форума приняли участие представители руководства области и города, Министерства культуры, дипломатического корпуса, духовенства, любители классической музыки, передает корреспондент БЕЛТА.
Тенор оперного театра Ла Скала Джанни Моджардино
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В Бресте торжественно открылся XXXI Международный фестиваль классический музыки "Январские музыкальные вечера". В церемонии открытия форума приняли участие...
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