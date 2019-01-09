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10 января. События и люди

10.01.2019 06:11 — Разное | Аргументы и факты  
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10 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Бенин - День вуду (колдовства).

Япония - День номера 110 (110 - это номер экстренного вызова полиции).

ПРИМЕТЫ:

Домочадцев день. В этот день ходили на гору, повязывали на кол тряпицу и загадывали желание. Иней на скирдах - к дождливому лету.

РОДИЛИСЬ:

1747 Авраам Людовик БРЕГЕ, французский часовщик. В его мастерской изготавливались знаменитые карманные часы (брегеты), которые отличались большой точностью, они отбивали часы, доли часов и показывали числа месяца.

1883 Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ, граф, российский писатель, один из родоначальников советской фантастики. Благодаря ему мы узнали о Буратино. Толстой был женат четыре раза.

1934 Леонид Макарович КРАВЧУК, экс-президент Украины.

1945 Род (Родерик Дэвид) СТЮАРТ, английский рок-певец. У него от двух браков 8 (!) детей.

1945 Валентина Ивановна ТЕЛИЧКИНА, российская актриса.

1949 Джордж Эдуард ФОРМАН, американский боксёр-тяжеловес, завладевший повторно титулом чемпиона мира в возрасте 45 лет.

1955 Майкл (Михаэль) ШЕНКЕР, немецкий гитарист, основатель группы "Scorpions".

1966 Стефан ЭДБЕРГ, шведский теннисист. За карьеру заработал более $20 млн призовых.

СОБЫТИЯ:

49 до н.э. Вопреки закону, проконсул Гай Юлий ЦЕЗАРЬ с одним легионом и 300 всадниками перешёл через реку Рубикон - границу между Италией и римской провинцией Цизальпинская Галлия. Началась гражданская война, а выражение "перейти Рубикон" стало крылатым.

1457 Суд в Бургундии приговорил свинью к повешению за убийство 5-летнего ребёнка.

1775 В Москве на Болотной площади казнили казака Емельяна ПУГАЧЁВА. Его последними словами стали: "Прости, народ православный".

1863 В Лондоне открылась первая линия первого в мире метрополитена длиной 3,6 км. Поезда тогда были на паровой тяге и страшно дымили, что под землёй было довольно существенным недостатком. Сейчас при проектировании подземных метрополитенов учитывают их двойное назначение: и как объект укрытия на случай чрезвычайных ситуаций.

1920 В хоккейном матче «Монреаль» - «Торонто» был зафиксирован счёт 14:7 (рекордное количество голов в истории НХЛ).

1962 Произошла величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с горы Невадо-Уаскаран (Перу). Объём массы снега и льда составил приблизительно 3 млн куб.м, а к концу движения достиг 10 млн куб.м. По приблизительным подсчетам погибли 4 тыс. человек и 10 тыс. домашних животных.

1971 Умерла Габриель «Коко» ШАНЕЛЬ, знаменитый французский модельер. Созданные ею в 1922 году духи "Шанель №5" стали первым в мире искусственным ароматом и до сих пор пользуются феноменальным успехом. Коко всегда убавляла себе 10 лет от возраста. Интересно, что после смерти Шанель в её шкафу обнаружили всего три наряда.

1975 Была записана первая передача "Что? Где? Когда?".

2000 Новогоднее шоу американской певицы Барбры СТРЕЙЗАНД принесло сборы $14,7 млн (самая большая сумма в истории за один концерт).

2018 Умер Михаил ДЕРЖАВИН, российский актёр.

 
 
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