10 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Бенин - День вуду (колдовства).
Япония - День номера 110 (110 - это номер экстренного вызова полиции).
ПРИМЕТЫ:
Домочадцев день. В этот день ходили на гору, повязывали на кол тряпицу и загадывали желание. Иней на скирдах - к дождливому лету.
РОДИЛИСЬ:
1747 Авраам Людовик БРЕГЕ, французский часовщик. В его мастерской изготавливались знаменитые карманные часы (брегеты), которые отличались большой точностью, они отбивали часы, доли часов и показывали числа месяца.
1883 Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ, граф, российский писатель, один из родоначальников советской фантастики. Благодаря ему мы узнали о Буратино. Толстой был женат четыре раза.
1934 Леонид Макарович КРАВЧУК, экс-президент Украины.
1945 Род (Родерик Дэвид) СТЮАРТ, английский рок-певец. У него от двух браков 8 (!) детей.
1945 Валентина Ивановна ТЕЛИЧКИНА, российская актриса.
1949 Джордж Эдуард ФОРМАН, американский боксёр-тяжеловес, завладевший повторно титулом чемпиона мира в возрасте 45 лет.
1955 Майкл (Михаэль) ШЕНКЕР, немецкий гитарист, основатель группы "Scorpions".
1966 Стефан ЭДБЕРГ, шведский теннисист. За карьеру заработал более $20 млн призовых.
СОБЫТИЯ:
49 до н.э. Вопреки закону, проконсул Гай Юлий ЦЕЗАРЬ с одним легионом и 300 всадниками перешёл через реку Рубикон - границу между Италией и римской провинцией Цизальпинская Галлия. Началась гражданская война, а выражение "перейти Рубикон" стало крылатым.
1457 Суд в Бургундии приговорил свинью к повешению за убийство 5-летнего ребёнка.
1775 В Москве на Болотной площади казнили казака Емельяна ПУГАЧЁВА. Его последними словами стали: "Прости, народ православный".
1863 В Лондоне открылась первая линия первого в мире метрополитена длиной 3,6 км. Поезда тогда были на паровой тяге и страшно дымили, что под землёй было довольно существенным недостатком. Сейчас при проектировании подземных метрополитенов учитывают их двойное назначение: и как объект укрытия на случай чрезвычайных ситуаций.
1920 В хоккейном матче «Монреаль» - «Торонто» был зафиксирован счёт 14:7 (рекордное количество голов в истории НХЛ).
1962 Произошла величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с горы Невадо-Уаскаран (Перу). Объём массы снега и льда составил приблизительно 3 млн куб.м, а к концу движения достиг 10 млн куб.м. По приблизительным подсчетам погибли 4 тыс. человек и 10 тыс. домашних животных.
1971 Умерла Габриель «Коко» ШАНЕЛЬ, знаменитый французский модельер. Созданные ею в 1922 году духи "Шанель №5" стали первым в мире искусственным ароматом и до сих пор пользуются феноменальным успехом. Коко всегда убавляла себе 10 лет от возраста. Интересно, что после смерти Шанель в её шкафу обнаружили всего три наряда.
1975 Была записана первая передача "Что? Где? Когда?".
2000 Новогоднее шоу американской певицы Барбры СТРЕЙЗАНД принесло сборы $14,7 млн (самая большая сумма в истории за один концерт).
2018 Умер Михаил ДЕРЖАВИН, российский актёр.