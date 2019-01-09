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В Беларуси вручили президентскую премию «За духовное возрождение»

10.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси вручили президентскую премию «За духовное возрождение». Награды удостоились 28 человек. О значении премии для белорусского народа рассказал сам президент страны Александр Лукашенко. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала подробности.

Юлия Быкова и Евгений Олейник о президентской премии не думали. Их первая песня, посвященная Беларуси, появилась, когда супруги находились далеко друг от друга: Евгений был в длительной командировке в Китае. Позже появился цикл из 20 песен о малой родине, которые теперь звучат на большой сцене.

«Земля вдохновляет сама, люди, которые живут на этой земле, все, что происходит сейчас с нами», – рассказали авторы музыки и текстов песенного цикла, посвященного Году малой родины:

Среди лауреатов спецпремии президента были и заслуженные артисты. Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных сил страны уже 80 лет. В годы Великой Отечественной войны коллектив выступал в тылу и на передовой. В прошлом году объехал все гарнизоны Беларуси с проектом «Отечеству служим».

«Духовное возрождение – это любовь к родному дому, любовь к каждому человеку. Это значит видеть, любить, ценить то, что вокруг нас. Это значит приумножать. Там, где ты может сделать лучше — делать лучше», – поделился художественный руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Беларуси Владимир Воропаев.

Среди награжденных были не только люди творческих профессий. Это и те, кто спасает жизни, помогает детям, представители духовенства, спортсмены. Президент подчеркнул: работу этих людей не измерить цифрами, она не имеет цены, но заслуживает внимания на самом высоком уровне.  

«Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но главная ценность государства – это люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей родины», – сказал Александр Лукашенко.

После официальной части состоялся концерт. На сцену выходили как лауреаты премии, так и те, кто хотел выразить награжденным свою признательность и уважение. Николай Лукашенко в дуэте с Юлией Быковой исполнили фантазию для двух фортепиано и голоса на темы песен о малой родине.

Стоит отметить, что награду за «Духовное возрождение» вручают в Беларуси с 1997 года. К диплому прилагается денежная премия.



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Среди награжденных были не только люди творческих профессий, но и те, кто спасает жизни, помогает детям, представители духовенства, спортсмены и другие...
 
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