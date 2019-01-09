Коля Лукашенко довел отца до слез - трогательное видео

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Произошло это 9 января во время вручениянаград "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп", сообщает телеканал. На сцене также была педагог НиколаяСтоит отметить, чтоне впервые демонстрирует свое умение. 7 июля 2018 года он выступил на празднике в Александрии. Он сыграл на фортепиано написанное белорусским композитором"Вяртанне да спадчыны". На сцене с ним были преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик, цимбалисткаи баянист