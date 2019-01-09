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Коля Лукашенко довел отца до слез - трогательное видео

10.01.2019 01:24 — Разное | UDF  
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Младший сын президента проникновенно аккомпанировал на рояле Юлии Быковой, которая исполнила песню "Куточак Беларусi".

Произошло это 9 января во время вручения Александром Лукашенко наград "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп", сообщает телеканал ОНТ. На сцене также была педагог Николая Елена Осташкина-Мысливчик.

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Стоит отметить, что Николай Лукашенко не впервые демонстрирует свое умение. 7 июля 2018 года он выступил на празднике в Александрии. Он сыграл на фортепиано написанное белорусским композитором Валерием Ивановым "Вяртанне да спадчыны". На сцене с ним были преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик, цимбалистка Вера Шетько и баянист Александр Шувалов.

Коля Лукашенко перед публикой сыграл на фортепиано

 
 
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Младший сын президента проникновенно аккомпанировал на рояле Юлии Быковой.
 
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