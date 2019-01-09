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Саснович вышла в полуфинал турнира в Сиднее
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
В четвертьфинвале Александра Саснович (№ 33 WTA) уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (№ 192 WTA) — 6:3, 6:3.
Александра Саснович превзошла соперницу почти во всех ключевых компонентах:
Эйсы: 4−1.
Двойные ошибки: 3−2.
Процент очков, выигранных на 1-й подаче: 73%-48%.
Процент очков, выигранных на 2-й подаче: 52%-47%.
Реализовано брейк-пойнтов: 5−2.
Очки на приеме: 35−23.
Активно выигранные очки: 22−11.
Невынужденные ошибки: 27−22.
Всего набрано очков: 73−53.
Соперницей Александры Саснович в полуфинале станет победительница матча между немкой Ангелик Кербер (№ 2 WTA) и чешкой Петрой Квитовой (№ 8 WTA).
Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Сиднее,
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000...
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