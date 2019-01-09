Гродно и окрестности с начала года посетили безвизовые туристы из 11 стран

– В 2018 году в первые дни января Гродненщиу посетили около 700 иностранцев. В этом году интерес к нашему региону увеличился почти в два раза. Большая часть безвизовых путешественников, приезжающих в Гродно, – индивидуальные туристы, в составе организованных групп с начала года приехало около 25% от общего числа иностранных гостей, – рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома.
В программу визита туристы закладывают не только экскурсионные туры, но и походы в театр, отдых в агроусадьбах, а также оздоровление в санаториях. К слову, первые безвизовые туристы уже приобрели путевки и проходят оздоровление в здравницах региона. Многие в эти дни приезжали в Гродно, чтобы провести новогодние и рождественские праздники с родственниками. Свободное время часть гостей использовали и для того, чтобы пройти диагностику, сходить к стоматологу, проверить зрение у специалистов.
В управлении спорта и туризма облисполкома добавили, что иностранные туристы активно сообщают о своем намерении посетить Гродненщину в ближайшее время, регистрируясь на сайте grodnovisafree.by. Ну а больше всего туристов гостило у нас в субботу, 5 января. В этот день в Гродно приехали почти 300 безвизовых путешественников из-за рубежа.