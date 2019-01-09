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Влюбленные парочки и суровая подготовка в горах. Рождественская пауза - в Instagram биатлонистов

10.01.2019 07:25 — Разное | Tut.by  
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Рождественская гонка, посиделки в кругу семьи и интенсивная подготовка к январским этапам — так мировая элита биатлона провела зимние каникулы. SPORT.TUT.BY дублирует лучшие фото из инстаграма биатлонистов.

Вот очаровательная немецкая пара Симон Шемпп и Франциска Пройсс желают всем счастливого Рождества.

Лидер белорусской сборной Ирина Кривко провела праздники в кругу семьи. Под Новый год Кривко опубликовала фото с супругом — белорусским сервисменом Артемом Лещенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Irina Krivko (@krivko_i) 1 Янв 2019 в 3:39 PST

Еще одна наша олимпийская чемпионка Динара Алимбекова в начале января отпраздновала день рождения. По этому поводу спортсменка из Чаус устроила уютные посиделки с друзьями по сборной и их вторыми половинками.

Многолетний обладатель желтой майки лидера сейчас располагается лишь на пятом месте в тотале. Мартен Фуркад жаждет возвращения на вершину. Он выделил всего три дня на отдых дома, а остальное время посвятил тренинг-кэмпу в живописных французских горах.

А лидер общего зачета Йоханнес Бё на каникулах много времени проводил с семьей, молодой женой и братом-весельчаком. Под занавес рождественской паузы рыжий Бё запостил фото в профессиональной тематике. Правда, на снимке Йоханнес примеряет не совсем типичное ремесло — занимается подготовкой лыж.

Финская королева биатлона Кайса начала 2019-й с лыжной прогулки. По заверению Макарайнен, это лучший способ «вкатиться» в новый год.

А вот праздничный лук словачки Паулины Фиалковой, которая неожиданно ворвалась в мировую элиту и оккупировала вторую строчку тотала.

Полька Моника Хойниш занимает пятое промежуточное место в общем зачете, оставляя за спиной Олсбю, Кривко и даже Кузьмину. В начале сезона Моника устроила бешеные гонки, но в сочельник предложила всем подписчикам «на мгновение остановиться в повседневной суете, сделать глубокий вдох и посвятить время прекрасному празднику».

Очередная рождественская пауза включила хорошо известный биатлонный праздник — Рождественскую гонку. Ее триумфаторами на этот раз стали итальянцы — Дороти Вирер и Лукас Хофер.

В рамках коммерческой гонки в Гельзенкирхене с биатлоном попрощались сразу несколько топовых атлетов. «До свидания» большому спорту сказал многолетний лидер россиян Антон Шипулин.

Организаторы устроили помпезные проводы и Дарье Домрачевой с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 29 Дек 2018 в 1:25 PST

Кстати, белорусско-норвежский дуэт взял золото Рождественской гонки благодаря джентльменскому поступку немца Бенедикта Долля. Хозяин трассы на последнем круге обогнал короля биатлона, но все же дождался Уле у финишной черты, чтобы вместе пересечь ее. Таким образом Долль отдал дань «великому и ужасному» норвежцу, вдохновившему миллионы.

 
 
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Рождественская гонка, посиделки в кругу семьи и интенсивная подготовка к январским этапам - так мировая элита биатлона провела зимние каникулы.
 
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