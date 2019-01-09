На Победителей построят новое здание исторического музея. Чья это инициатива и каким оно будет?

В этом году завершится проектирование нового здания Национального исторического музея, который построят напротив стелы на проспекте Победителей. Кто инициировал появление этого объекта и как он будет выглядеть — в материале TUT.BY.





Сейчас Национальный исторический музей находится на Карла Маркса, и в существующем здании ему тесно. Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что идея построить новое сооружение для этого учреждения принадлежит бывшему главе Минска Андрею Шорцу.

Она была озвучена в 2017 году и через Совмин передана на рассмотрение Александру Лукашенко. Президент дал добро на строительство нового здания музея напротив стелы на проспекте Победителей.

Архитектурную концепцию здания создала компания «Воробьев и партнеры», известная в числе прочего по катарскому «Соколу» и зданию Банка развития. Новый четырехэтажный Национальный исторический музей должен выглядеть вот так:

















Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома, а финансируются работы из республиканского и местного бюджетов в пропорции 50 на 50.

Проектирование объекта завершится в 2019 году, и при хорошем раскладе в начале 2020-го начнется строительство. При благоприятном сценарии это займет еще полтора-два года.