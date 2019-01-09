Мой (не)бюджетный участок: «В огороде - с апреля, каждый день с 19.30 до 22.00. И так до ноября»

«Мы — мама (Валерия, 47 лет) и дочка (Анна, 27 лет). Огородом занимаемся пятый год. Купили дом с участком 15 соток в Руденске. Под грядки отведено 3,5 сотки, из них 1 сотка — малина и клубника», — рассказывает наша читательница, приславшая историю на конкурс «Мой (не)бюджетный участок» . Напомним, имя победителя станет известно уже на следующей неделе.



Фото автора конкурсной истории.

«Каждый вечер до 22.00 и все выходные — на огороде»

— Огород открывается в середине апреля посадкой картофеля раннего сорта (хотя даже раньше — в конце марта, была посажена капуста на рассаду) И закрывается в начале ноября — срезкой капусты сорта «Зимовка».

Самые большие затраты на огород — это труд и время. С 19:30 до 22:00 — поливка огорода, практически ежедневно все лето, и даже в сентябре. У нас высокое место, земля тяжелая, глинистая. Все выходные были проведены на огороде — прополка, рыхление, сбор, пересадка, подкормка и т.д.

Первоначально нужно было внести очень большие затраты — это скважина для полива, 16 т. торфа, саженцы малины, клубники, земляники, много разных семян.



Фото автора конкурсной истории.

Затраты этого сезона:

10р — вспахать (2 сотки) мотоблоком.

12р — черный спандбонд под клубнику.

2р 50коп. — отрава от жука.

Примерно 34 р — за воду для полива, точнее за электроэнергию.

Были куплены семена: 1р. 50 коп. — астра, 90 коп. — редис,

2р.50 коп. — капуста, 5р.60коп. — 5 кг. Раннего картофеля сорта «Беллароза», 3р. — лук севок. Итого: 70р.



Фото автора конкурсной истории.

Остальные семена были собраны с урожая в прошлом году (огурцы, перец, кабачки, чеснок, свекла, морковь, фасоль, картофель).

Навоз достался бесплатно. Делаем свой компост из сорняков, травы, остатков пищи, навоза, очистков.

«Кабачков каждый день срезали по ведру»



Фото автора конкурсной истории.

Собрали за этот сезон:

3 мешка картошки (из 2-ух ведер посаженых),

34 кочана капусты,

14 ведер перца, (180 кустов посажено в открытом грунте)

4 ведра моркови,

2 ведра фасоли, (2 литра посажено)



Урожай фасоли. Фото автора конкурсной истории.

12 ведер клубники,

7 ведер малины,

4 ведра лука, (500г. севка посажено)

0,5 ведра чеснока (столько и было посажено, частично вымерз за зиму)

2 ведра свеклы,

3 литра земляники,

6 ведер огурцов,

5 литров гороха собрали на семена.

Много выросло кабачков, их срезали молоденькими через день по ведру. Их жарили, закатывали, продавали и дарили. Росла разная зелень: базилик, петрушка, укроп, щавель, мята.

У нас много цветов. Весь сезон что-то цветет и можно срезать красивый букет. Первыми стартуют тюльпаны (около 80 шт.), затем виола, пионы, гвоздика, ирисы, лилии (около 50 шт.), циннии, астра, хризантема. Но главная особенность нашего огорода — гладиолусы (их около 500 шт.) Ими обсажены грядки с фасолью. Они украшают огород и служат декоративным забором для фасоли.



Фото автора конкурсной истории.

Свой урожай на магазинные и рыночные цены перевести сложно, можно ошибиться в два-три раза. Например, в этом году была дешевая клубника, а малина — дорогой.

У нас все вкусное, натуральное и экологически чистое. Да и все взвесить на весах не получится, т.к. зеленый горох и ягоды поедаются на грядках. Картошка копалась с середины июня по мере надобности, выдергивалась понемногу морковь и т.д.

Зелень вообще невозможно оценить, все лето ежедневно была в употреблении и на зиму в пакетах заморожена.

Урожай большой, нам вдвоем столько не съесть. И мы частично продали: фасоли на 40р., кабачков на 43р, огурцов на 4р, перца на 15р., рассады перца на 21р., а также продали кусты малины на 77р. Прибыль составила 200р.

Некоторыми продуктами менялись с соседями: перец на помидоры, клубнику на сливу, малину на мёд…

Заниматься огородом, конечно, выгодно. Но для этого нужно иметь здоровье, силу и какую-то сумму денег (стартовый капитал). Также обязательно нужно любить землю и тогда она вас щедро наградит за ваши труды.