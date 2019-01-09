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Как выйти из праздничного зажора и начать худеть. Советы тренера, испробованные на себе
Надеемся, сегодня у вас наконец закончились запасы конфет, подаренных к Новому году (у нас, например, да), и вы осознали, что надо как-то жить дальше — без них. Чтобы вас поддержать и мотивировать, тренер Екатерина Островская подготовила советы, которые помогут выйти из праздничного зажора.
— Нескончаемые праздники, море выходных и наступившие холода — все это водило нас по кругу от холодильника к праздничному столу. В этом году нереальный жор напал даже на меня: +4 килограмма — такого я себе не позволяла никогда.
Как большинство нормальных людей, я хочу изгнать из себя майонезные салаты, шашлыки, запеченную картошечку, гору сладкого и шампанское. Поэтому, добив остатки сельди под шубой и конфет, я возвращаюсь к правильному режиму — и делюсь им с вами.
Как же прийти в форму после новогодних праздников без особого труда и насилия над своим организмом?
Первое, и самое сложное: конечно же, изменить питание!
Убираем:
Добавляем:
На завтрак рекомендую:
На обед:
А на ужин:
Если режим питания и правда непросто наладить после капитального сбоя, то добавить активность в нашу жизнь (и тем самым ускорить метаболизм) мы можем без особого труда! Проводя время на свежем воздухе, в зале или бассейне, мы легко сбросим то лишнее, что так же легко к нам пришло.
Итак, простые советы, которым следую я сама:
Только прошу вас, не стоит начинать бегать по утрам в минус 10, растираться снегом и нырять в прорубь! Или идти на третий уровень аэробики, умирать на беговой дорожке и изнурять себя диетами: все должно быть в пределах разумного.
Плавно возвращайтесь в обычный, послепраздничный режим — и все получится. Неважно, чем вы будете заниматься этой снежной зимой, главное чтобы вы получали от этого невероятное удовольствие, а рядом были близкие и любящие люди.
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Надеемся, сегодня у вас наконец закончились запасы конфет, подаренных к Новому году (у нас, например, да), и вы осознали, что надо как-то жить дальше - без них. Чтобы...
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