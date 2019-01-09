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Как выйти из праздничного зажора и начать худеть. Советы тренера, испробованные на себе

10.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Надеемся, сегодня у вас наконец закончились запасы конфет, подаренных к Новому году (у нас, например, да), и вы осознали, что надо как-то жить дальше — без них. Чтобы вас поддержать и мотивировать, тренер Екатерина Островская подготовила советы, которые помогут выйти из праздничного зажора.

Тренер Екатерина Островская


— Нескончаемые праздники, море выходных и наступившие холода — все это водило нас по кругу от холодильника к праздничному столу. В этом году нереальный жор напал даже на меня: +4 килограмма — такого я себе не позволяла никогда.

Как большинство нормальных людей, я хочу изгнать из себя майонезные салаты, шашлыки, запеченную картошечку, гору сладкого и шампанское. Поэтому, добив остатки сельди под шубой и конфет, я возвращаюсь к правильному режиму — и делюсь им с вами.


Как же прийти в форму после новогодних праздников без особого труда и насилия над своим организмом?

Первое, и самое сложное: конечно же, изменить питание!

Убираем:

  • Майонез, сметану, жирные молочные продукты и сливки;
  • Жареное, копченое и соленое мясо (колбасы, ветчину и т.д.);
  • Все соления и закатки;
  • Сложные углеводы во второй половине дня (никакой картошки, пиццы и пасты на ужин!);
  • Сладкое в неограниченном количестве;
  • Алкоголь.


Добавляем:

  • Правильный питьевой режим — чистую воду пием по 1−1,5 литра в день;
  • Неограниченное количество свежих овощей, салатов и клетчатку — они помогут вывести токсины из организма.

На завтрак рекомендую:

  • Различные каши, которые вы любите, и что-то из свежих овощей;
  • Омлет без добавления муки.

На обед:

  • Овощные супы, нежирное мясо и овощные салаты.

А на ужин:

  • Запеченные овощи (я предпочитаю рататуй) либо свежий листовой салат с рыбкой или мясом на пару.


Если режим питания и правда непросто наладить после капитального сбоя, то добавить активность в нашу жизнь (и тем самым ускорить метаболизм) мы можем без особого труда! Проводя время на свежем воздухе, в зале или бассейне, мы легко сбросим то лишнее, что так же легко к нам пришло.

Итак, простые советы, которым следую я сама:

  • Начните день не со спуска и подъема на лифте, а с пробежки по лестнице;
  • Прогуляйтесь по свежему воздуху одну остановку или поставьте машину в километре от офиса;
  • Не везите детей в сад или школу на машине, а прогуляйтесь с ними пешком;
  • Запланируйте на январь те активности, о которых вы давно думали, но никак не могли реализовать. Например: научиться кататься на лыжах или сноуборде; оторваться на санках или тюбинге, проехав с горы; сходить покататься на коньках, особенно если до этого не стояли — тем веселее будет; прокатиться на картинге или квадроцикле; устроить романтическую конную прогулку; сходить в аквапарк, бассейн или баню с друзьями (мероприятие подкрепить чаем — и ничем больше).

Только прошу вас, не стоит начинать бегать по утрам в минус 10, растираться снегом и нырять в прорубь! Или идти на третий уровень аэробики, умирать на беговой дорожке и изнурять себя диетами: все должно быть в пределах разумного.


Плавно возвращайтесь в обычный, послепраздничный режим — и все получится. Неважно, чем вы будете заниматься этой снежной зимой, главное чтобы вы получали от этого невероятное удовольствие, а рядом были близкие и любящие люди.

 
 
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Надеемся, сегодня у вас наконец закончились запасы конфет, подаренных к Новому году (у нас, например, да), и вы осознали, что надо как-то жить дальше - без них. Чтобы...
 
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