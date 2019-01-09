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Январь без бритвенного станка. В инстаграме проходит «волосатый» флешмоб для женщин

10.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Januhairy — так называется проект для женщин, призывающий их в течение первого месяца года не брить волосы. Во-первых, чтобы таким образом бросить вызов социальным нормам. Во-вторых, чтобы вместе собрать деньги для образовательной программы Body Gossips, цель которой — изменить взгляды молодых людей на свое тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Januhairy (@janu_hairy)

«Давайте сделаем это, девочки!» — с таким призывом принять участие в проекте Januhairy в своем профиле в Instagram обратилась 21-летняя студентка актерского факультета Лаура Джексон.

Именно она стала инициатором флешмоба, который к настоящему моменту поддержали уже многие женщины из разных стран мира, в том числе России, США, Канады, Германии, Великобритании, Испании и т.д. Они открыто делятся своим личным опытом, рассказывают о стереотипах и насмешках, с которыми им приходилось сталкиваться по жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LeiaJá (@leiaja)

Как рассказала в Instagram  девушка, такая идея родилась после того, как в мае 2018 года ей пришлось отрастить волосы на теле для спектакля. И было несколько моментов, которые показали, что волосы на теле женщины по-прежнему являются определенным табу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Januhairy (@janu_hairy)

«После нескольких недель мне начали нравиться мои натуральные волосы. Мне также начало нравиться отсутствие неудобных моментов, связанных с бритьем. Несмотря на то, что я чувствовала себя освобожденной и более уверенной в себе, некоторые люди вокруг меня не понимали, почему я не брилась, и не хотели мириться с этим. Я поняла, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы мы могли принимать друг друга полностью и по-настоящему».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Januhairy (@janu_hairy)

Лаура подчеркивает, что она хочет поддержать программу Body Gossips, которая ориентирована на молодых людей в возрасте 13−18 лет. Этот проект действует в Великобритании с 2008 года и на сегодняшний день работает более чем с 30 000 подростками в школах и колледжах. Недавняя оценка обратной связи показала, что 84% участников программы после ее завершения считают себя более уверенными в себе.

Если вы хотите поддержать флешмоб, то это можно сделать в Instagram под хештегом Januhairy.

 
 
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Januhairy - так называется проект для женщин, призывающий их в течение первого месяца года не брить волосы
 
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