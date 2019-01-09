Кто на новенького? Обзор самых долгожданных автомобильных новинок 2019 года, которые приедут в Беларусь

В 2019 году белорусский авторитейл представит не менее десятка премьер, которые должны вызвать живой интерес у покупателей. AUTO.TUT.BY подготовил обзор всего самого интересного и ожидаемого в наступившем новом году.



Фото: Porsche

Audi

Самая ожидаемая премьера — флагманский спортивный кроссовер Audi Q8. Автомобиль уже совсем скоро появится в шоу-руме, первый автовоз с машинами уже едет в Минск. Официальные продажи стартовали, цены будут начинаться с 68 880 евро.



Audi Q8

Фото: Audi

Топовые версии кроссовера будут оснащены не хуже флагманского седана A8. Одна из интересных опций — система дистанционного заезда в гараж. Привод, естественно, полный. Механический дифференциал по умолчанию распределяет момент в соотношении 40:60 в пользу задних колес.



Audi A6

Фото: Audi

И уже в конце января состоится белорусская премьера обновленного седана Audi A6. Он получил небольшие изменения во внешности и интерьере. Под капотом первоначально предложат один мотор — бензиновый 3.0 TFSI мощностью 340 «лошадей». Базовая версия седана потянет на 45 960 евро.

BMW



BMW X7

Фото: BMW

Должна приехать новая «трешка», но вряд ли она станет хедлайнером 2019 года. А вот новый X7 очень ждем. Импортер обещает привезти машину в начале марта. Кстати, наш журналист едет на тест в США, так что уже скоро мы поделимся первыми впечатлениями об автомобиле. А пока напомним, что BMW X7 теперь является самым крупным кроссовером в линейке и будет конкурировать с Mercedes GLS и Audi Q7. Автомобиль предлагает 7 мест, четыре двигателя и систему полного привода. В России стоимость новинки начинается с 90 тысяч долларов.

Ford



Ford Mondeo

Фото: Ford

Ожидается появление обновленного Ford Mondeo. Он может похвастаться измененной передней и задней оптикой, более «свежим» интерьером. Кроме того, есть некоторые изменения в части техники. Так, автомобиль будет оснащаться адаптивным круиз-контролем с функцией полной остановки, системой автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов и прочими электронными помощниками. Базовым двигателем будет бензиновый 1.5 EcoBoost. Между прочим, не исключено, что это последнее обновление для Mondeo. Возможно, в 2020 году автомобиль вообще снимут с производства.

Geely



Geely Atlas

Фото: Geely

Новых моделей в этом году точно не будет, а вот долгожданная турбо-версия кроссовера Atlas появится. Под капотом у него будет расположен 1,8-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы. Интересно, что при большей мощности полноприводный турбо-кроссовер с «автоматом» будет расходовать меньше топлива, чем версия с атмосферным 2,4-литровым двигателем.

Hyundai



Hyundai Santa Fe

Из самых ожидаемых пополнений в этом году — новое поколение Hyundai Santa Fe. Мы уже провели тест-драйв и остались очень довольны. Массовые продажи вот-вот начнутся. Предварительные цены мы тоже озвучивали — от 32 тысяч долларов. Возможно, к моменту начала продаж они еще поменяются.

Jaguar



Jaguar I-Pace

Фото: Jaguar

Мы уже пакуем чемодан, чтобы отправиться на тест-драйв электрического Jaguar I-Pace. Однако все желающие уже могут посмотреть машину в минском шоу-руме. Первый экземпляр электрокара привезли в Беларусь. Более того, один автомобиль уже продан. Компактный электрический кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, а запас хода по методике WLTP достигает 480 км на одном заряде. Цена — около 100 тысяч долларов.

Kia



Kia Ceed

Импортер пока ведет переговоры и согласовывает модельный ряд на нынешний год. Какие именно новинки приедут на белорусский рынок, пока не известно, но модельный ряд будет точно расширен. Конечно, хотелось бы видеть у нас новые Kia Ceed и Soul. Сейчас импортер предлагает 5 моделей, включая экзотический Stinger.

Land Rover Range Rover



Range Rover Evoque

Фото: Land Rover

Самой значимой премьерой марки на белорусском рынке станет появление нового поколения Range Rover Evoque. Автомобиль стал похож на старшего «брата» — Velar. У него такие же выдвижные ручки дверей и практически «бескнопочный» интерьер с тремя цветными экранами. Первые экземпляры планируют привезти уже в апреле. На подходе и новое поколение Land Rover Defender, но пока еще нет даже официальных фото — машину тщательно скрывают до официальной премьеры. Так что, скорее, стоит ждать преемника легендарного «дефа» в начале 2020 года.

Mazda



Mazda 6

Фото: Mazda Sollers

Поклонники марки замерли в ожидании обновленной Mazda 6, но пока никакой внятной информации на ее счет нет. Но то, что автомобиль в этом году появится в продаже, — это точно, поэтому нужно просто запастись терпением. Топовая версия седана будет оснащаться 2,5-литровым турбомотором мощностью 231 лошадиная сила. Базовым станет двухлитровый «атмосферник». Все машины предлагаются только с автоматической коробкой передач.

Mercedes



Mercedes-Benz GLE

2019 год станет очень богатым на премьеры и обновления для Mercedes. В марте стоит ожидать прибытия первых экземпляров кроссовера GLE, который мы уже протестировали в Техасе, США. Отличительная особенность машины — уникальная активная подвеска, которая имеет «прыгающий» режим для бездорожья.

Что еще? В начале года до шоу-рума доберется седан А-класса. В апреле появится новый CLA, в июле — обновленный GLC. Тогда же стоит ожидать и появления на нашем рынке нового поколения внедорожника GLS.

Важной премьерой для марки на нашем рынке станет появление компактного кроссовера GLB, который займет позицию между GLC и GLA.

Porsche



Так может выглядеть Porsche Cayenne Coupe

Иллюстрация: Autobild

Электрический и экзотический Porsche Taycan вряд ли доберется до нашего рынка раньше следующего года. А вот Porsche Cayenne Coupe появится. Как и новое поколение 911. К сожалению, ни сроков, ни цен пока не называют.

Renault



Renault Arkana

Конечно, все ожидания связаны с новым Renault Arkana. Стильный купе-кроссовер должен занять пустующую нишу между Kaptur и Koleos. Ни цен, ни комплектаций никто еще назвать не может, но при удачном раскладе автомобиль должен появиться на рынке во второй половине 2019 года

Skoda



Skoda Karoq

Фото: Skoda

В 2019 году в Минске появится обновленный Superb, но главные ожидания связаны с кроссовером Karoq. Правда, продажи его начнутся только в 2020 году, но к концу нынешнего года обещают поставить машины в шоу-румы дилеров. Цены и комплектации пока не определены.

Suzuki

В феврале до нас доберется обновленный Suzuki Vitara. Глобальных изменений автомобиль не получил, ему лишь немного подправили внешность и интерьер.



Suzuki Jimny

Фото: Suzuki

В апреле ожидается появление на нашем рынке нового поколения легендарного внедорожника Jimny. У автомобиля по-прежнему неразрезные мосты спереди и сзади, жестко подключаемый «передок» и раздаточная коробка с понижающим рядом.

Tesla



Tesla Model 3

Первый оператор марки еще в прошлом году начал прием заказов на Model 3 и даже успел привезти одну машину в Минск. Мы протестируем ее буквально на днях. До нас добралась машина с полным приводом в версии Long Range.

Toyota



Toyota RAV4

Фото: Toyota

Все поклонники марки ждут, конечно, нового поколения кроссовера RAV4. Старт продаж в России запланирован на середину года, можно предположить, что примерно в это же время новинка появится и на нашем рынке. По предварительной информации, цены будут начинаться с 23 700 долларов за базовую версию с двухлитровым автомосферным мотором и механической коробкой передач.