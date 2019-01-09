Какие бананы полезнее: зеленые или желтые перезрелые

Считается, что бананы — наименее полезные из всех фруктов, в которых ничего нет, кроме калорий. Однако представления и об излишней калорийности, и об отсутствии пользы — мифы. Почему стоит есть бананы каждый день и как правильно их употреблять, « АиФ » рассказала врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Калорийность среднего банана — около 100 ккал, и это всего 5% от рекомендуемой средней энергетической ценности суточного рациона.

Что можно получить, съев один банан?

3 г клетчатки (пищевых волокон). И это практически 10% от суточной потребности. Пищевые волокна положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, продлевая насыщение.

480 мг (10−12% от суточной потребности) калия. Этот микроэлемент регулирует водный баланс в организме, положительно влияет на работу почек, на сердечно-сосудистую систему, помогая нормализовать артериальное давление, частоту сердечных сокращений.

36 мг (8% от суточной потребности) магния. Вместе с калием магний оказывает благотворное влияние на сердечную мышцу, а также на скелетную мускулатуру. Именно поэтому людям, которые занимаются спортом или фитнесом, рекомендуют использовать в качестве перекуса бананы. Этот фрукт не только позволяет восполнить энергию, так как быстро повышает уровень глюкозы в крови, но и помогает проводить профилактику мышечных судорог, потому что способствует расслаблению скелетной мускулатуры.

0,6 мг (почти 30% суточной нормы) витамина В9 (фолиевой кислоты). Это вещество положительно влияет на кроветворную систему, центральную нервную систему, сердечную мышцу.

Катехины (фенольные соединения). Международные исследования (в Японии, Австралии, США) доказали противовоспалительную, антиоксидантную и даже противоопухолевую активность этих веществ.

Тирозин. Это аминокислота, которая превращается в организме в серотонин: гормон радости. То есть, по сути, бананы — источник хорошего настроения, что особенно актуально в зимнее время.

Какие бананы лучше выбирать: зеленые или перезрелые с коричневыми точками?

Тем, кто имеет избыточную массу тела, предрасположенность к сахарному диабету или набору веса, стоит предпочесть зеленые или желто-зеленые, слегка недозрелые бананы. Зеленоватые бананы имеют более низкий гликемический индекс, чем зрелые и перезрелые, то есть меньше повышают уровень глюкозы в крови. Зеленые бананы содержат так называемый нерастворимый крахмал, который сейчас активно исследуются с точки зрения коррекции массы тела, контроля сахарного диабета и вообще нарушений углеводного обмена.

А вот с точки зрения содержания витаминов, микро- и макроэлементов выигрывают более зрелые бананы. Более того, именно в перезрелых бананах с темными пятнами становится больше тех самых катехинов: антиоксидантов, обладающих противоопухолевой активностью. По мере зрелости изменяется и количество клетчатки. Более зрелые и сладкие плоды содержат больше клетчатки, но и больше сахара.

Сколько есть?

Рекомендуемое количество для здорового человека — 1−2 банана среднего размера в день. Ожидать отрицательных эффектов при потреблении такого количества не приходится.

Какие полезные десерты можно приготовить из бананов?

Банан — это очень удобный заменитель неполезных сладостей: простого сахара, варенья, джемов, шоколада. Их можно добавлять в тесто при приготовлении выпечки, блинчиков, сырников, запеканок, заменяя часть муки и сахар. Этот фрукт придаст нужную текстуру и сладкий вкус.

Банан может быть дополнением к фруктовым десертам: фруктовому салату или смузи. Его полезно добавить в творог вместо варенья или сахара.

В спортивной и фитнес-среде популярен такой рецепт. Бананы измельчить, добавить яйцо и выпекать на антипригарной сковороде блинчики. Получится натуральная полезная сладость вместо конфет и пирожных. Как вариант — приготовить печенье из бананов. Тесто готовится из бананов, яиц и овсяной крупы, добавляются сухофрукты и немного лимонного сока, чтобы не было слишком сладко. Тесто ложкой выкладывается на пергаментную бумагу, и печенье выпекается в духовке. Стоит только учитывать один нюанс. Бананы не стоит измельчать блендером до состояния однородного пюре, лучше просто размять вилкой. Дело в том, что чем более измельчен продукт, тем выше его гликемический индекс, то есть способность повышать сахар в крови, потому что разрушается структура пищевых волокон, пища быстрее усваивается и чувство насыщения быстрее проходит. По той же причине всегда полезнее съесть целый фрукт, чем выпить фруктовый сок.