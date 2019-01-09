ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Идея банк» решил выплатить более $6,3 млн дивидендов

10.01.2019 09:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
ЗАО «Идея Банк» провело вскоре после Нового года внеочередное собрание акционеров и решило выплатить дивиденды.

На одну акцию приходится 113 рублей 3 копейки, то есть в целом сумма превышает 13,6 млн рублей. Банк не сообщает, за какой период выплачиваются эти дивиденды, но известно, что, например, в августе 2018 года принималось решение о дивидендах за 2014 год. На одну акцию приходилось 26 рублей 76 копеек. Общая сумма — почти 3,5 млн. Примерно в четыре раза меньше, чем сейчас.

Напомним, один из основных собственников банка — польский миллионер Лешек Чарнецки. Часть акций, исходя из публичных данных, находится у российского ООО «Каркаде». По данным из налогового реестра России, компания зарегистрирована в Калининграде и ее единственный владелец — польская компания Getin Holding S.A. Она принадлежит все тому же Чарнецкому.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Идея Банк» провело вскоре после Нового года внеочередное собрание акционеров и решило выплатить дивиденды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Soligorsk News
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика