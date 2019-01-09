|
«Идея банк» решил выплатить более $6,3 млн дивидендов
ЗАО «Идея Банк» провело вскоре после Нового года внеочередное собрание акционеров и решило выплатить дивиденды.
На одну акцию приходится 113 рублей 3 копейки, то есть в целом сумма превышает 13,6 млн рублей. Банк не сообщает, за какой период выплачиваются эти дивиденды, но известно, что, например, в августе 2018 года принималось решение о дивидендах за 2014 год. На одну акцию приходилось 26 рублей 76 копеек. Общая сумма — почти 3,5 млн. Примерно в четыре раза меньше, чем сейчас.
Напомним, один из основных собственников банка — польский миллионер Лешек Чарнецки. Часть акций, исходя из публичных данных, находится у российского ООО «Каркаде». По данным из налогового реестра России, компания зарегистрирована в Калининграде и ее единственный владелец — польская компания Getin Holding S.A. Она принадлежит все тому же Чарнецкому.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Идея Банк» провело вскоре после Нового года внеочередное собрание акционеров и решило выплатить дивиденды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)