Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже

Как стало известно «Белорусскому партизану», вплоть до декабря прошлого года адвокат белоруса не смог полностью ознакомится с материалами дела, а именно - с вещественными доказательствами. По сведениям украинских СМИ, речь идет об обнаруженных в телефоне Политики неких «секретных материалов».





Подготовительное заседание суда назначено на 6 февраля. Срок содержания белоруса под стражей истекает 10 февраля. Ему грозит наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.









Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ и не собирал секретные сведения для России.





белорус был избит сокамерником , в результате чего у него оказалась сломана челюсть и потребовалась операция. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). С сентября Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве. В августе в черниговском СИЗО, в результате чего у него оказалась сломана челюсть и потребовалась операция. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). С сентября Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве.









Ранее Генеральная прокуратура Беларуси заявляла, что уголовное дело против Юрия Политики имеет политический подтекст и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа».





Аналогичное дело в отношении аккредитованного корреспондента Украинского радио Павел Шаройко было рассмотрено в Беларуси еще весной прошлого года. Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже и осужден на 8 лет. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика обменивать украинца на белоруса не будут. Но, как заметил Вакульчик, вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко рассматривается. Возможно, это может произойти после окончательного решения по делу Политики в Украине.











