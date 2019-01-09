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Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже
Следствие по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж) завершилось в конце января 2018 года. Однако лишь в конце мая дело поступило для рассмотрения в Новозаводской районный суд Чернигова. С тех пор украинская Фемида топчется на месте - непосредственно по существу дела не было ни одного дня слушаний. Судебные заседания переносились по разным причинам с десяток раз, в том числе из-за отсутствия переводчика. И не только.
Как стало известно «Белорусскому партизану», вплоть до декабря прошлого года адвокат белоруса не смог полностью ознакомится с материалами дела, а именно - с вещественными доказательствами. По сведениям украинских СМИ, речь идет об обнаруженных в телефоне Политики неких «секретных материалов».
Подготовительное заседание суда назначено на 6 февраля. Срок содержания белоруса под стражей истекает 10 февраля. Ему грозит наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним,
Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ и не собирал секретные сведения для России.
В августе в черниговском СИЗО
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси заявляла, что уголовное дело против Юрия Политики имеет политический подтекст и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа».
Аналогичное дело в отношении аккредитованного корреспондента Украинского радио Павел Шаройко было рассмотрено в Беларуси еще весной прошлого года. Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже и осужден на 8 лет. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика обменивать украинца на белоруса не будут. Но, как заметил Вакульчик, вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко рассматривается. Возможно, это может произойти после окончательного решения по делу Политики в Украине.
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Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже
Следствие по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж) завершилось в...
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