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Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже

10.01.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Следствие по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж) завершилось в конце января 2018 года. Однако лишь в конце мая дело поступило для рассмотрения в Новозаводской районный суд Чернигова. С тех пор украинская Фемида топчется на месте - непосредственно по существу дела не было ни одного дня слушаний. Судебные заседания переносились по разным причинам с десяток раз, в том числе из-за отсутствия переводчика. И не только.

Дело Политики: стала известна очередная дата суда по делу белоруса, которого Украина обвиняет в шпионаже
Как стало известно «Белорусскому партизану», вплоть до декабря прошлого года адвокат белоруса не смог полностью ознакомится с материалами дела, а именно - с вещественными доказательствами. По сведениям украинских СМИ, речь идет об обнаруженных в телефоне Политики неких «секретных материалов».

Подготовительное заседание суда назначено на 6 февраля. Срок содержания белоруса под стражей истекает 10 февраля. Ему грозит наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Юрий Политика был задержан СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов-Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ и не собирал секретные сведения для России.

В августе в черниговском СИЗО белорус был избит сокамерником, в результате чего у него оказалась сломана челюсть и потребовалась операция.  По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). С сентября Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси заявляла, что уголовное дело против Юрия Политики имеет политический подтекст и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». 

Аналогичное дело в отношении аккредитованного корреспондента Украинского радио Павел Шаройко было рассмотрено в Беларуси еще весной прошлого года. Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже и осужден на 8 лет. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика   обменивать украинца на белоруса не будут. Но, как заметил Вакульчик,   вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко рассматривается. Возможно, это может произойти после окончательного решения по делу Политики в Украине. 




 
Теги: Гомель
 
 
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Следствие по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж) завершилось в...
 
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