Минприроды будет модернизировать геологоразведку

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сред ускорит разработку плана модернизации РУП «НПЦ по геологии». Министр Андрей Худык дал поручение подготовить его в кратчайшие сроки.









Как сообщает пресс-служба министерства, к разработке проект должны быть привлечены ведущие ученые и геологи.





«Необходимо, наконец, дать четко ответ на вопрос, как и по какому пути должна развиваться геологоразведочная отрасль в стране», сказал министр.





Кроме того, в Минприроды рассмотрели ход выполнения других поручений президента. Одно из них касается повышения качества прогнозов погоды Белгидрометцентра. Проводится его модернизация. Отдельно на совещании рассмотрели новые технологии публикации прогнозов, в том числе через СМИ, интернет-сайты, мобильные приложения. Министр сделал акцент на необходимости исключения неясности и противоречивости метеоинформации в различных источниках.





Также поднималась тема сокращения использования пластиковой упаковки, были даны поручения по развитию Оршанского района.