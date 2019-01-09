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Минприроды будет модернизировать геологоразведку

10.01.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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В ведомстве прошлом совещание по выполнению поручений президента.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сред ускорит разработку плана модернизации РУП «НПЦ по геологии». Министр Андрей Худык дал поручение подготовить его в кратчайшие сроки.


 
Как сообщает пресс-служба министерства, к разработке проект должны быть привлечены ведущие ученые и геологи.

«Необходимо, наконец, дать четко ответ на вопрос, как и по какому пути должна развиваться геологоразведочная отрасль в стране», сказал министр.

Кроме того, в Минприроды рассмотрели ход выполнения других поручений президента. Одно из них касается повышения качества прогнозов погоды Белгидрометцентра. Проводится его модернизация. Отдельно на совещании рассмотрели новые технологии публикации прогнозов, в том числе через СМИ, интернет-сайты, мобильные приложения. Министр сделал акцент на необходимости исключения неясности и противоречивости метеоинформации в различных источниках.

Также поднималась тема сокращения использования пластиковой упаковки, были даны поручения по развитию Оршанского района.

 
 
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В ведомстве прошлом совещание по выполнению поручений президента.
 
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