«Беларусбанк» предложил документарные облигации в долларах

начал продажу облигаций для физлиц в документарной формы. Эмитировано два выпуска, пишет reform.by . «Беларусбанк»продажу облигаций для физлиц в документарной формы. Эмитировано два выпуска, пишет





Объем 228 выпуска составляет 30 млн. долларов. Выпущены облигации номиналом 1000 долларов. Объем эмиссии по 229 выпуску составляет 20 млн. долларов: четыре тысячи ценных бумаг номиналом 5000 долларов каждая. Все облигации выпускаются на предъявителя.









Срок обращения ценных бумаг до 30 ноября 2022 года. Через 24 месяца после даты продажи банком есть возможность их досрочного выкупа.





По облигациям установлена ставка в 3,15% годовых на два первых периода. На третий и четвертый период ставка определена в размере ключевой ставки ФРС США, увеличенной на 0,8 п.п., но не менее 3,15% годовых. Процентный период по облигациям составляет 1 год.