







- Алматинский "Кайрат" назначил тренером 30-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского. Это решение ударило по всем, а не только по поклонникам самой "народной команды", ведь именно этот клуб, без сомнений, может радовать выходом в группу еврокубка вместе с "Астаной": все ресурсы для этого есть. Однако делать этого, похоже, не собирается... Вообще, трудно понять, чем руководствуется топ-менеджмент алматинцев, назначая таких специалистов, ведь вроде бы речь изначально шла о специалисте из Германии, как все поняли, а теперь, оказалось, — Шпилевский. Издевательство просто. Самое обидное тут то, что Алексей Шпилевский является объектом насмешек у себя на родине, где футбол недалеко ушел от нашего уровня, и "шпили-вили" — едва ли не самое ласковое из того, что можно о нем там услышать. По сути, "Кайрату" все эти годы не хватало толкового тренера после Владимира Вайсса — таковых в команде больше и не было, все ехали на багаже словака. Почему не назначались ему подобные, совсем уж непонятно. Создается впечатление, будто руководству клуба чемпионство и не нужно, ведь растить молодежь и при этом нанимать достойных специалистов никто не запрещал. И, конечно, после этого трудно назвать странным уход Исаэля или завершение игровой карьеры Андреем Аршавиным. А какой серьезный футболист захочет работать под руководством ничего не добившегося в футболе 30-летнего, извините, по футбольным меркам "сопляка"?..



