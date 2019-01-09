Бык напал на рабочего на предприятии в Молодечно: мужчина умер

Инцидент произошел 5 января в 20:20, а 8 января пострадавший 51-летний подсобный рабочий скончался в реанимации.





Произошедшее прокомментировал начальник Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси Денис Томашев.





"Как только мы получили сообщение о происшествии, сразу выехали на место. Осмотрели стойло, в котором должен содержаться крупный рогатый скот. Со слов работников, бык ударил подсобного рабочего и тот упал", – сказал Томашев.





По факту смертельного травмирования рабочего на предприятии проводится проверка. После того, как представители Минтруда опросят всех свидетелей и изучат документацию, будет сделано заключение. Затем следователи дадут правовую оценку действиям лиц, нарушивших требования законодательства об охране труда, в результате чего произошел несчастный случай.



