В порту Антверпена изъяли рекордные 7,4 тонны марихуаны

Партию наркотиков весом 7,4 тонн изъяли еще 20 декабря, но известно об этом стало только сегодня.





Сообщается, что марихуана прибыла в Бельгию из Лаоса в контейнерах с кирпичом.





По предварительным оценкам, стоимость находки составляет 59 млн евро.





Бельгийское издание также отмечает, что в порту Антверпена регулярно изымают партии наркотиков, но эта находка оказалась "одной из крупнейших за последние годы".