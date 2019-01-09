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В порту Антверпена изъяли рекордные 7,4 тонны марихуаны
В порту Антверпена, в Бельгии, таможенники обнаружили особо крупную партию марихуаны. Об этом сообщает местное издание Gazet Van Antwerpen.
Партию наркотиков весом 7,4 тонн изъяли еще 20 декабря, но известно об этом стало только сегодня.
Сообщается, что марихуана прибыла в Бельгию из Лаоса в контейнерах с кирпичом.
По предварительным оценкам, стоимость находки составляет 59 млн евро.
Бельгийское издание также отмечает, что в порту Антверпена регулярно изымают партии наркотиков, но эта находка оказалась "одной из крупнейших за последние годы".
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В порту Антверпена, в Бельгии, таможенники обнаружили особо крупную партию марихуаны. Об этом сообщает местное издание Gazet Van Antwerpen.
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