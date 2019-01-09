Почему Лукашенко заговорил по-белорусски

В своем выступлении Александр Лукашенко говорил о национальном характере, который воспитывался и закалялся столетиями, о богатом наследии предков и гордости за нашу историю и землю.





– Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Лёгка прымаем усё новае – галоўнае, каб яно не супярэчыла нашым законам і каштоўнасцям. Ва ўмовах, калі свет губляе духоўныя арыенціры, імкнемся захаваць унутраную чысціню, – приводит пресс-служба главы государства его слова.









Во второй части выступления Лукашенко говорил на русском языке.





Последнее публичное выступление Лукашенко на белорусском языке – перед Днем независимости в июле 2014-го – вызвало горячее обсуждение в соцсетях.









На этот раз народ на форумах тоже обратил внимание на эту деталь:





«Няужо мову успомнiу?!?))» – с иронией отозвался один из пользователей газеты Наша Ніва.





«На перамовах з расіянамі прыпякло. Усё сур'ёзна», – ответили ему.





Два года назад в интервью телеканалу «Россия 24» Александр Лукашенко объяснил, что не может разговаривать по-белорусски, так как «в белорусском не всегда можно найти нужные для разговора слова».





По словам Лукашенко, его душа — в русском языке, так же, как и у многих белорусов, даже тех, «кто, критикуя сегодня русский язык — они возможно и не противники его, — а хотят таким образом поднять белорусский язык до уровня русского языка».





Напомним, в начале 90-х перед государственными праздниками Лукашенко выступал на белорусском языке, но после того, как русский язык получил государственный статус, начал выступать исключительно по-русски.



