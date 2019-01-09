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В чем хранить деньги в 2019 году?
– Есть универсальный совет: хранить средства в зависимости от цели сбережения в разных валютах. Есть ближний горизонт хранения, средний и дальний.
Ближний – если вы в течение нескольких месяцев планируете собрать определенную сумму на покупку, к примеру, холодильника. В этом случае деньги советую хранить исключительно в белорусских рублях. На сегодняшний день инфляционные и девальвационные процессы достаточно низкие, а
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Многие белорусы привыкли хранить сбережения в долларах. Однако всегда ли это прибыльно?
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