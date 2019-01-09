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В чем хранить деньги в 2019 году?

10.01.2019 08:14 — Разное | Myfin  
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В чем хранить деньги в 2019 году?
фото: Myfin.by

В чем хранить деньги в 2019 году?

Есть универсальный совет: хранить средства в зависимости от цели сбережения в разных валютах. Есть ближний горизонт хранения, средний и дальний.

Ближний – если вы в течение нескольких месяцев планируете собрать определенную сумму на покупку, к примеру, холодильника. В этом случае деньги советую хранить исключительно в белорусских рублях. На сегодняшний день инфляционные и девальвационные процессы достаточно низкие, а сбережения в белорусских рублях на коротком депозите дадут хорошую доходность.

 
 
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