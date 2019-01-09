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Шестое поколение Ford Explorer дебютировало на новой заднеприводной платформе и двумя моторами EcoBoost

10.01.2019 09:29 — Разное | Tut.by  
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За несколько дней до открытия автосалона в Детройте рассекречен большой SUV Ford Explorer нового поколения. В какой-то степени автомобиль вернулся к истокам.


Кузов хоть и остался несущим, но нынешняя архитектура с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом уступила место новой платформе, предусматривающей продольное расположение силового агрегата и задний привод «в базе». О технике нового Explorer фордовцы сообщают лишь в общих чертах. Так, использование новой платформы позволило облегчить модель — известно, что базовая версия с цифрой на весах 1970 кг по сравнению с предшественником сбросила примерно центнер.


Для американского рынка пока заявлены два двигателя. Базовой станет 2,3-литровая «четверка» EcoBoost, развивающая 304 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Более мощная версия Explorer получит под капот трехлитровый V6 (также семейства EcoBoost) с отдачей 370 сил и 514 Нм, с которым SUV сможет буксировать прицеп массой до 2,54 тонн. Коробка передач в обоих случаях — 10-ступенчатый «автомат», полный привод доступен за доплату. Позже появится версия с гибридной силовой установкой, но подробностей о ней нет (скорей всего, это будет бензиновый V6 3.3 и электромотор). Более того, из точных цифр на этом все — ни габаритов, ни размера колесной базы нового Explorer компания не сообщает.


Интерьер должен стать заметно богаче, чем у предшественника. К услугам водителя — 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, топовые версии получат вертикальный 10,1-дюймовый экран и цифровую комбинацию приборов с дисплеем диагональю 12,3 дюймов. По умолчанию новый «паркетник» оснащен фирменным комплексом электронных помощников Co-Pilot360, среди функций которого — автоматическое торможение, система удержания в полосе и т.д.


На американский рынок новый Explorer выйдет только летом, но уже озвучена начальная стоимость — 32 765 долларов.

 
 
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За несколько дней до открытия автосалона в Детройте рассекречен большой SUV Ford Explorer нового поколения. В какой-то степени автомобиль вернулся к истокам.
 
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