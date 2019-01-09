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В Могилеве два дня можно будет доказывать коммунальникам, что ты не тунеядец

10.01.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве определили дни и организации, когда бывшие тунеядцы могут доказать, что они уже работают, чтобы не платить за горячую воду по полному тарифу. Предварительный список граждан, не занятых в экономике, формируется, сообщает Могилевский облисполком.

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Граждане, не занятые в экономике, могут сообщить о своей занятости 12 января с 09.00 до 13.00 и 16 января с 15.00 до 19.00 в расчетно-кассовые центры, комиссии по координации работы по содействию занятости населения в Могилеве, управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по адресам:

— РКЦ № 1 — ул. Первомайская, д.8;

— РКЦ № 2 — ул. Каштановая, д.2;

— РКЦ № 3 — ул. Лазаренко, д.47;

— РКЦ № 4 — ул. Мовчанского, д.53;

— РКЦ № 5 — пр. Пушкинский, д.30;

— управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома — ул. Космонавтов, д.17;

— Могилевский горисполком — ул. Первомайская, д. 28а;

 — администрация Ленинского района Могилева — пр. Мира, д. 55а;

— администрация Октябрьского района Могилева — ул. Чигринова, д. 8а.

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения в Моггорисполкома по адресу: ул. Первомайская, 28а, 6 этаж, каб. 620. Телефон для справок (80222) 41−39−64. Либо по электронной почте komissiya-mogilev@mail.ru.

Чтобы подтвердить занятость, необходимо предоставить заверенные копии трудового договора, контракта, трудовой книжки или лицензии, справку с места учебы и т.д.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сейчас формируют предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему...
 
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