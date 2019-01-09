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«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко

10.01.2019 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
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«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко
Ольга Науменко в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» © / Кадр из фильма

Если 31 декабря телевидение не показывает нам «Иронию судьбы...», значит, что-то где-то сломалось. Вся страна давно выучила реплики героев наизусть, народ канючит: невозможно смотреть каждый год одно и то же! Однако все равно смотрит! И – скорее всего – будет смотреть дальше.

Комедия Рязанова у нас давно стала символом новогоднего праздника. Как шампанское, мандарины и оливье. Можно заставить стол устрицами и крабами, но если нет оливье и «Иронии...», то Новый год для многих не будет таковым.

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко «Ирония судьбы». Как снимали «совершенно нетипичную» новогоднюю историю

 

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Под лестницей на «Мосфильме». В каких условиях снимали «Иронию судьбы»

А ведь в 1975 году фильм Рязанова не сочли нужным запустить в производство ни Госкино, ни «Мосфильм». Не разрешали даже снимать две серии: в Советском Союзе это дозволялось только в том случае, если режиссер отражал в картине глобальную проблему человечества. А здесь?! Амурные похождения пьяного врача? Скажите пожалуйста! Спасло комедию телевидение, всегда любившее сериалы.

 

Съемки закончились летом 1975 года, а показ картины планировался на 1 января 1976 го. Времени для возни вокруг нее было предостаточно. Коллеги клеймили фильм как «безнравственный, порочащий советского человека», требовали вырезать сцены в бане и аэропорту. Полгода Эльдар Рязанов жил как на вулкане: все не верил, что фильм разрешат, хотя председатель Гостелерадио СССР Лапин и подстраховался, показав «Иронию...» Брежневу. Генсеку кино понравилось. Но Рязанов успокоился, только увидев фильм в телепрограмме. Правда, его попросили сказать несколько слов перед показом: надо было смягчить впечатление от беспробудного пьянства на экране в течение трех часов и объяснить народу, что так пить можно только в новогоднюю ночь…

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Раз в 36 лет. Репортаж с первого просмотра «Иронии судьбы»

 

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Раз в 36 лет. Репортаж с первого просмотра «Иронии судьбы»

После всех перипетий «Иронию» показали несколько раз. В 1977 году создателям дали Госпремию. По этому поводу даже возникла шутка: «Озвучивала Талызина, пела Пугачева, а премию получила Брыльска».

 

Потом фильм вдруг внесли в… черный список как пропагандирующий алкоголизм и лет семь не демонстрировали. Тем не менее справедливость восторжествовала: картина стала культовой. Большинство актеров, сыгравших в «Иронии...» (чужестранка Брыльска — не в счет), переходили из одной комедии Рязанова в другую. И только Ольга Науменко, сыгравшая роль Гали, невесты Жени Лукашина, так и не стала в этой компании своей. Она не кинозвезда. И никогда не считала себя знаменитой.

Многие годы о ней вообще, кажется, не вспоминали. А сама Науменко, как принято говорить теперь, не пиарилась. Когда несколько лет назад я попросила актрису об интервью, Ольга Николаевна даже не хотела встречаться. Хотя тогда вроде все было хорошо: спокойная работа в театре, любящий муж, взрослеющая умница-дочь… Разве что с кино не очень. Это у нее-то?! У актрисы, которую трижды снимали Краснопольский и Усков (в том числе в сериалах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов») Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко
Ольга Науменко в фильме «Тени исчезают в полдень», 1973 год. Фото: Кадр из фильма

«Женечка! У меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Жень, давай встречать Новый год вместе, а?.. Нет, ты не понял. Давай совсем вместе, а? Не пойдем к Катанянам… Ох, Женька, какой ты непонятливый! Ну мы же будем встречать здесь, у тебя!»

Науменко просто не повезло? Режиссер остался недоволен ее игрой? Или были более серьезные причины?

— В «Иронии» у меня роль маленькая, больше стали узнавать после сериала «Тени исчезают в полдень», — рассказывала мне Ольга Науменко. Иду однажды по улице — подлетает ко мне бабушка, простоватая такая, стала обнимать, расцеловала, как родную, и говорит: «Господи, я каждый день на вас по телевизору смотрю». Я не понимаю. Она: «Варька! Варька!..» Народу нравятся оба фильма. А я… Может, кто-то кокетством назовет, но я совсем не обращаю на это внимания.

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко 111 придирок. Режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» - о съемках фильма

 

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко 111 придирок. Режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» о съемках картины

Ольга Николаевна никогда не стремилась сниматься много. У кого-то было по 4-5 картин в год, у нее — одна. При этом стать артисткой мечтала с детства. Родители не могли ее часто водить в театр, — в семье было семеро детей — и Оля «упражнялась» в чтении стихов, выступая на всевозможных школьных конкурсах. Потом записалась в театральный кружок при Дворце пионеров. А в 1972 году, сразу после окончания Щукинского училища, пришла в Театр им. Н. В. Гоголя (с 2013 г. — «Гоголь-центр»). Да так и осталась в нем на всю жизнь.

 

— Бывают дни, когда точно знаешь, что сегодня у тебя все получится. В такой день я поехала показываться Эльдару Рязанову. Я очень хорошо выглядела, на мне был шикарный алый свитер, в общем, все было замечательно. Эльдар Александрович посмотрел на меня и сказал: будешь сниматься.

Но «с полпинка» к Рязанову попасть все же не удалось. Были пробы. Правда, не с Мягковым…

— Если бы с ним пробовалась, меня, может быть, и не утвердили: я его очень стеснялась. Мне кажется, я с ним даже хуже играю. Проба с Олегом Далем была очень хорошая.

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Жесткий Мягков. Любимому со времен СССР актеру исполнилось 80 лет

 

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Андрей Мягков: «Ирония судьбы...» - это насилие над зрителем»

…На роль Жени Лукашина у режиссера «Иронии судьбы...» было четыре кандидата, в том числе Андрей Миронов и Станислав Любшин. Говорят, кто-то из актеров, узнав об «отборочном туре», сразу отказался. И тогда мудрый Рязанов пригласил Андрея Мягкова.

 

Были проблемы и с главной героиней Надей. Ольга вспоминала, что на роль претендовали Людмила Зайцева, Светлана Немоляева «и вообще весь „Служебный роман“». А Эльдар Александрович в последнюю минуту позвонил в Варшаву Барбаре Брыльской.

«…Женька! Неужели ты сделаешь мне предложение? После двухлетнего знакомства!.. Да нет, я просто боюсь, что у тебя никогда не хватит смелости».

Почему же Ольга Науменко не стала штатной актрисой Эльдара Рязанова? Может, потому, что милая, обаятельная, на вид совсем неконфликтная женщина умудрилась во время съемок поссориться с режиссером?

В фильме есть сцена: Женя и Галя — перед зеркалом в прихожей, она собирается уходить, стоит в шапке, прикрывающей глаза; Лукашин предлагает ей руку и сердце, дает ключи. Сняли один дубль, второй, третий. Рязанову все не нравится: больше, больше реакции на любовь, порадоваться бы надо. Ольга играет, как считает нужным, а потом не выдерживает: «Эльдар Александрович, может, просто шляпа отсвечивает и глаз моих не видно?..» За реплику вне сценария она получила от режиссера по полной программе. Но прощения не попросила: поплакала, гордая, и стала сниматься дальше.

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Кадр из фильма

…Вот смотрю я в очередной раз комедию и думаю: Боже, как же не повезло в жизни этой женщине! Возраст — далеко не 18, а личной жизни — ну просто никакой! Был один… Врач Женя Лукашин. Да и тот: сделал предложение, потом — «ноги». Хотелось узнать у актрисы: не жалко ли ей свою героиню? А Ольга Николаевна, оказывается, об этом даже не задумывалась: сама-то никогда не была одинокой. Говорили, что за ней даже Костя Райкин ухаживал… Зрители, конечно, сочувствовали Гале. А она?.. Случись подобное, мстить не стала бы, это уж точно.

Эльдар Рязанов задумывал снять кино про людей добрых. Но по сценарию, как ни крути, Галя — немножко стерва… А режиссер и ее попросил сделать хорошей. Ольге это вполне удалось, если не брать во внимание ее телефонный диалог с Надей, которую она обозвала хищницей. Но сценарий есть сценарий. И, на мой взгляд, это лучший эпизод в роли Науменко. В ее монологе видна женщина, какая она есть, без приукрашиваний: собственница, стервочка со своей, понятной только ей одной железной логикой.

«Але! Але! Ленинград?.. Ты в Ленинграде? Спасибо, что хоть позвонил… Так ты позвонил, чтобы поздравить меня с Новым годом?.. А я волнуюсь, все больницы обзвонила, все морги. А ты просто удрал от меня! Теперь я понимаю, почему ты заранее рассказал мне про Ленинград. Мне не о чем с тобой разговаривать!.. Можешь не торопиться! А ключ от твоей квартиры я оставлю на столе…»

В жизни Ольги Науменко все было по-другому. Замуж вышла вовсе не рано, зато 32 года была счастлива с коллегой Александром Скворцовым. Вместе они выходили  на сцену. Обустраивали квартиру. Растили дочь. А счастье… Да оно было написано у нее на лице.

— Просто у меня муж… очень хороший человек, — как бы стесняясь, говорила тогда Ольга Николаевна.

Ей нравилось рассказывать о супруге. Она считала, что он вырос в большого театрального артиста. А то, что не все его знали… Да разве ж в этом счастье?

— Вот вы спрашиваете: не обидно ли, что у нас нет бешеной популярности? Обижаться вообще — это удел горничных. Я не могу сказать про наш театр, что он плохой. Просто мы не занимаемся саморекламой.


«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко
Ольга Науменко. Фото: www.globallookpress.com

Когда-то Ольга Науменко много играла, редко отказываясь от предложений. А потом в театре осталось всего две главных роли. Но хороших. Постановка «И эту дуру я любил», например, имела неизменные аншлаги. Наши эмигранты в Израиле даже спрашивали перед спектаклем лишний билетик. Приходили с фотографиями Ольги.

— Я сейчас из одной квартиры в другую переезжала — чуть с ума не сошла, многое оставляла. А люди в другую страну уезжали — и мои фотографии брали с собой. Передачи со мной записывают на видео…

Она тронута признанием зрителей, ценит доброе отношение к ней, внимание. Но утверждает, что никогда не ставила перед собой цель стать знаменитой. Странно, конечно. Ведь в актеры, кажется, идут ради этого…  

«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко
Тест. Как хорошо вы помните «Иронию судьбы, или С легким паром»?
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«Мне — стыдно?! Я у вас жениха не крала!» Любовь и боль Ольги Науменко Страдающий романтик. За что Андрей Мягков не любил Женю Лукашина?

— Вот у Стасика Садальского, например, это во главе угла: неважно, что говорят, лишь бы говорили. Пусть даже ценой скандала. Я ничего специально не делаю. И с вами не хотела встречаться… Сейчас мои документы посылают на звание народной. Месяц назад завлит попросила меня принести фотографии. Так я до сих пор не принесла.

 

С кино тогда было плохо. И в стране, и в карьере Науменко. Во время нашей встречи она даже вспомнить не могла, когда последний раз снималась.

— Помню, посмотрела телесериал «Голубка» со своим участием и сказала мужу: «Это последнее кино в моей жизни». И сама себе накаркала. Потом много лет – ни-че-го!.. Раньше артистов искали. Сейчас, мне кажется, все делается на тусовках: люди знакомятся, договариваются, дружат. А я (актриса долго молчит – Авт.)… Ну не умею я нарочно улыбаться.

«Да! Попросите, пожалуйста, Лукашина. Скажите, а как он попал к вам в квартиру?.. В баню? Девушка, в какую баню? У него в квартире есть ванна. Я не понимаю: вы что, знакомы много лет? Значит, вы знаете его московский адрес? А почему вы его защищаете? Вы замужем? Значит, не замужем… Значит, он полетел в Ленинград, чтобы встречать Новый год вместе с вами. Сколько вам лет? Последний шанс? Мне стыдно?! Я у вас жениха не крала! Вы хищница! В конце концов, с вами произойдет то же самое: в самый последний момент он вас бросит!»

К слову, много лет Ольга Николаевна любила встречать Новый год дома. С мужем и дочкой. Веселье в гостях считала натянутым, неискренним. Почему-то казалось, что непременно надо танцевать. А когда гости приходили к ним, то высиживали до открытия метро.

— Все-таки лучше, когда наступающий год встречаешь с любимыми людьми, тогда праздник получается домашний и добрый, — признавалась актриса.

Еще несколько лет все было именно так. 31 декабря, сыграв с мужем «И эту дуру…», они ехали домой, включали телевизор, открывали бутылочку… И никакой бани!

Однако нельзя сказать, что личная жизнь актрисы была такой уж безоблачной. В 1977 году, вскоре после свадьбы, у супругов родилась дочь Александра. Гастрольную жизнь они не отменяли. Брали девочку с собой. Но однажды — малышке тогда не было и полутора лет — вдали от дома ей стало плохо, поднялась температура. А доктора помочь не могли. Обследование сделали уже в Москве. Диагноз оказался смертельным. Оставалось только верить… Но чуда не произошло.

Как Ольга пережила это горе, представить невозможно. Довольно долго она и думать не могла о детях. Последовавшую затем беременность прервала. Когда она наконец вновь была готова стать матерью, забеременеть оказалось сложно. Получилось почти в 40 лет. На счастье, родилась здоровая девочка Света. Ольга и Александр успели ее вырастить. О внуках начали задумываться…

В 2005 году Ольга Науменко наконец стала народной артисткой России. А спустя 4 года — новое несчастье. Теперь уже с Александром. Неизлечимая болезнь. 4 степень. Операции невозможны… И опять — страдания, и снова задача перетерпеть, выдюжить…

Сегодня Ольга Николаевна живет одна. Дочь вышла замуж за француза и уехала за границу. Спасает актрису только работа. Но даже дома она не страдает от одиночества. И говорит, что теперь даже находит в нем удовольствие…

 
Теги: знакомства
 
 
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Почему актриса, сыгравшая в «Иронии судьбы, или С легким паром!», больше не снималась у Рязанова и не стала звездой?
 
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