Поэт и гражданин. Умер последний спикер парламента СССР Анатолий Лукьянов

О том, что председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов пишет стихи, широкая публика узнала только тогда, когда спикер советского парламента оказался в тюрьме по делу ГКЧП. Творения поэта Осенева долгое время становились поводом для насмешек либеральной прессы.

Благословение от автора «Теркина»

Смеялись над Анатолием Ивановичем напрасно. Когда-то в юности талант Лукьянова оценил сам Александр Твардовский. Знаменитый литератор не только благословил молодого Анатолия на творчество, но и повлиял на выбор основной профессии. В Москву уроженец Смоленска, окончивший школу с золотой медалью, приехал с твердым намерением стать геологом. Но Твардовский заметил, что для поэта важна не романтика, а нахождение там, где будут сталкиваться интересы разных людей. Обдумав слова автора «Василия Теркина», Лукьянов поступил на юридический факультет МГУ.

Первые успехи молодого юриста

Во времена перестройки появится информация, что Анатолий Лукьянов, еще в школьные годы работавший на заводе, и комбайнер-орденоносец Михаил Горбачев дружили со студенческой скамьи. Сам Лукьянов это впоследствии отрицал, объясняя, что его спутали с однофамильцем. Он действительно знал в те времена не только Горбачева, но и его будущую жену Раису Максимовну, но никакой дружбы между ними не было.

Анатолий Лукьянов после окончания аспирантуры МГУ в 1956 году стал старшим консультантом юридической комиссии при Совете Министров СССР. В этом качестве его откомандировали в Венгрию, где после событий 1956 года новым властям нужна была помощь грамотного юриста при написании новых законов. Лукьянов со своей миссией справился успешно, заложив основание своей дальнейшей большой карьеры.

Сотрудничество с Горбачевым

Ко второй половине 1970-х годов авторитет юриста Лукьянова возрос до такой степени, что его включили в группу, занимавшуюся написанием новой советской Конституции, известной как «брежневская».

В 1977 году Анатолий Лукьянов стал начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР. А в 1978 году в Москву переезжает бывший глава Ставрополья Михаил Горбачев, который, заняв пост секретаря ЦК КПСС, также стал председателем Комиссии законодательных предположений Совета Союза Верховного Совета СССР. В силу этого Лукьянов и Горбачев начинают работать вместе, и этот опыт, в конечном счете, сделает Анатолия Ивановича «человеком команды Горбачева».

Сам Лукьянов позже от подобного статуса категорически отказывался, хотя и признавал, что в начале перестройки поддерживал курс Михаила Сергеевича.

Парламентарий, а не вождь

Заместителем Горбачева в Верховном Совета СССР Лукьянов стал осенью 1988 года. Монументальный и спокойный Анатолий Иванович резко контрастировал с эмоциональным Михаилом Сергеевичем. Рутинная парламентская работа Горбачева быстро утомляла, а вот юрист Лукьянов в этой атмосфере чувствовал себя как рыба в воде. Поэтому Михаил Сергеевич все чаще перекладывал обязанности по ведению заседаний парламента СССР на своего заместителя.

В марте 1990 года Съезд народных депутатов СССР избрал Михаила Горбачева президентом страны. Оставшийся вакантным пост председателя Верховного Совета СССР занял Лукьянов.

О глубоких разногласиях между двумя политиками знали лишь посвященные. Анатолий Иванович полагал, что и политический, и экономический курс Горбачева к началу 1990-х стал губительным для страны. Но Лукьянов, юрист, а не народный вождь, пытался отстаивать свою точку зрения на различных заседаниях, а не уличных митингах или в прессе. Наверное, именно поэтому его влияние на массы оставалось незначительным.

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«Линия Лукьянова»

В марте 1991 года граждане СССР на референдуме проголосовали за сохранение страны. Однако новый союзный договор, подготовленный Горбачевым, предполагал не федерацию, а скорее конфедерацию. Лукьянов считал это обманом и был резко против такой линии президента.

Это в конечном счете и привело к тому, что председатель Верховного Совета СССР в августе 1991 года оказался на стороне ГКЧП. На стороне, но не в составе. Несмотря на то, что заявление Лукьянова с критикой нового союзного договора зачитывали по ТВ 19 августа 1991 года, членом ГКЧП он не был. Больше того, человек, которого первым в СССР стали называть «спикером парламента», не считал введение чрезвычайного положения оправданной мерой.

Вот эта вот мягкость линии Лукьянова, его переговоры с командой Ельцина, впоследствии многими рассматривалась как одна из причин провала ГКЧП. Но юрист Лукьянов, всегда опиравшийся на закон, не мог иначе.

Его арестовали одним из последних участников путча, 29 августа 1991 года. По иронии судьбы, Лукьянову предъявили обвинение в измене Родине.

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Возвращение в политику

Развалился Советский Союз, а вслед за ним стало разваливаться и дело о так называемом перевороте. Найти в действиях Лукьянова реальный состав преступления оказалось невозможно.

В декабре 1993 года Анатолий Лукьянов вернулся в политику, избравшись в Государственную Думу по одномандантному округу на родной Смоленщине. Произошло это за два месяца до того, как дело ГКЧП было окончательно прекращено.

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«Каждый, кто входил в руководство страны, несет свою долю ответственности»

В отличие от Горбачева, Ельцина и других партийных бонз позднесоветского периода, Анатолий Лукьянов не менял убеждений. Он долгие годы входил в Президиум ЦК КПРФ, а в начале 2000-х стал председателем Консультативного совета при ЦК КПРФ, своеобразного «Совета старейшин» российских коммунистов.

Лукьянова как профессионала высоко оценивали как сторонники, так и противники. В одном из своих интервью последний Председатель Верховного Совета СССР говорил: «Считал и считаю, что каждый, кто входил в руководство страны, несет свою долю ответственности за то, что произошло с нашим государством. И с себя ее не снимаю. Где-то не проявили государственной воли, где-то просмотрели, где-то не просчитали последствия. Но с Горбачева особый спрос...».